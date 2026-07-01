Ministerstvo obrany kupuje za 274 mil. Kč bytový komplex v Jincích na Příbramsku

Ministerstvo obrany kupuje rezidenční komplex se 76 byty v Jincích na Příbramsku. Nemovitost za 274,4 milionu korun, kterou dosud vlastnila společnost IGF Jince z investiční skupiny Invest Gate, má sloužit jako ubytovací kapacita a zázemí pro vojáky z regionu. Půjde zejména o příslušníky dělostřeleckého pluku v Jincích. Obě strany uzavřely kupní smlouvu a chystá se předání objektu do užívání armády. V tiskové zprávě o tom dnes informovala skupina Invest Gate a na webu to uvedlo i ministerstvo obrany.
Pořízení komplexu podle obrany navazuje na dlouhodobou prioritu vlády a ministra Jaromíra Zůny (za SPD), kterou je posílení personální stability armády a zajištění kvalitního zázemí pro vojáky. Dostupné a moderní bydlení patří mezi klíčové faktory pro stabilizaci nynějšího personálu i úspěšný nábor. "Personál je pro nás na prvním místě. Investice do kvalitního zázemí a bydlení vojáků je jedním z klíčových kroků, jak posílit stabilitu a připravenost Armády České republiky a také zatraktivnit vojenskou službu," uvedl Zůna.
Bytový komplex byl původně navržen jako zařízení pro seniorské bydlení a splňuje standardy kvality, komfortu i občanské vybavenosti. Objekt je již stavebně dokončen a připraven k provozu. "Jince jsou z hlediska armádní infrastruktury mimořádně významnou lokalitou. Jsme rádi, že se podařilo najít řešení, které reaguje na aktuální potřeby regionu a zároveň umožňuje efektivní využití již dokončeného projektu,“ uvedl jednatel IGF Jince Petr Pokorný.
Jinecký dělostřelecký pluk vznikl v prosinci 2013 v posádce Jince jako nástupce 13. dělostřelecké brigády. Je podřízeným útvarem pozemních sil určeným k poskytování přímé, popřípadě všeobecné palebné podpory mechanizovaným útvarům při vedení všech druhů bojové činnosti. Invest Gate je česká investiční a poradenská skupina, která kombinuje investice do nemovitostí a udržitelných řešení.