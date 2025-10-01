Stát vypověděl smlouvu závodišti ve Velké Chuchli, chce mu razantně zvýšit nájem

Zemský hřebčinec Písek, který je příspěvkovou organizací ministerstva zemědělství, vypověděl nájemní smlouvu dostihového areálu v pražské Chuchli ke konci roku 2025. Se společností Chuchle Arena Praha, jenž závodiště provozuje, má v plánu jednat o nové smlouvě a navýšení nájemného. Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) ve středu uvedl, že stát musí postupovat s péčí řádného hospodáře, což nynější nájemné neumožňuje.
Momentka z dostihů ve Velké Chuchli

Momentka z dostihů ve Velké Chuchli | foto:  František Vlček, MAFRA

Tvrdí také, že by museli zastavit investice do areálu, aktivity pro veřejnost, ustájení koní, údržbu závodiště nebo ukončit působení Střední školy dostihového sportu a jezdectví v chuchelském areálu.

Historie chuchelského závodiště sahá do roku 1906. Hostí nejvýznamnější rovinové dostihy v zemi. Vlastníky majoritního podílu závodiště se v závěru roku 2017 stala rodina podnikatele a jednoho z nejbohatších Čechů Radovana Vítka.

„Ministerstvo zemědělství a jeho organizace Zemský hřebčinec Písek po letech fungující spolupráce požadují skokové navýšení nájemného o 300 procent a zásadní změny smluvních podmínek. Chuchle Arena Praha, která dlouhodobě provozuje areál navzdory jeho ekonomické ztrátovosti, tak byla postavena před ultimátum, které je z hlediska sportovní i veřejné služby neakceptovatelné,“ uvedla společnost v tiskové zprávě.

Ředitelka chuchelského závodiště Zuzana Rambová uvedla, že jsou připraveni jednat o nové smlouvě, ale nemohou akceptovat podmínky, které by znemožnily činnost areálu. Času na dohodu je podle ní málo - pokud se obě strany nedomluví do konce října, bude nutné rozeslat výpovědi nájemcům a začít připravovat areál k ukončení činnosti k 1. lednu 2026.

Konec kolon u přejezdu. Ve Velké Chuchli začala stavba železničního nadjezdu

Navrhují proto stávající smlouvu prodloužit o jeden rok za dosavadních podmínek, což by zabránilo nevratným škodám a vytvořilo prostor k jednání, dodala Rambová.

Stát podle Výborného navrhuje zvednout nájemné na 422 tisíc korun měsíčně, je ale připraven přizvat znalce a ještě jednat o ceně, která zohlední specifika tradičního jezdeckého závodiště a dostihového sportu.„Není možné tam ale platit nájem, který byl v roce 2013,“ poznamenal.

Myslí si, že i přes složitost jednání je dohoda možná a dostihy v Chuchli nejsou od příštího roku ohroženy. „Jsem si skoro jist, že se dokážeme domluvit,“ řekl ministr.

Výborný připomněl, že výše měsíčného nájemného, která podle něj činí 160 tisíc korun, podle provozovatelů pak zhruba 136 tisíc korun, byla po 12 let stejná.

Krosaře čeká v Chuchli boj o české tituly, lákadlem je i nominace na ME

„Ten, kdo je partnerem, odmítal jakékoliv navýšení s odkazem na to, že by musel areál uzavřít a podobně. Já jsem říkal, že není možné takhle postupovat donekonečna, že je potřeba to dát férově na stůl,“ uvedl Výborný.

Se zástupci společnosti bylo podle Výborného dohodnuto, že nejprve podepíšou prodloužení smlouvy do konce letošního roku, aby vznikl prostor pro jednání.

„Bohužel pan jednatel (Zdeněk) Havelka odcestoval na dovolenou a odmítl se tím jakkoliv zabývat a to odložení podepsat. Postup, že někdo vysedí tu lhůtu a zase si zajistí rok za 160 tisíc korun, není možný,“ řekl ministr. Reakcí proto bylo vypovězení smlouvy.

