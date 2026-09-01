Ministr Plaga při zahájení školního roku podpořil učňovské vzdělávání

Ministr školství Robert Plaga (za ANO) při dnešním zahájení školního roku podpořil učňovské vzdělávání, které podle něj řada lidí označuje za podceňované. Při návštěvě Střední odborné školy a Středního odborného učiliště řemesel v Kutné Hoře řekl, že nevidí souboj mezi všeobecným a odborným vzděláváním. I součástí odborného vzdělávání má být podle něj odborná složka.
Ministr studentům shromážděným ve školní jídelně připomněl, že dnes je často těžké sehnat dobrého řemeslníka. "Vy jste ti, po kterých volají ti, kteří mají to všeobecné vzdělání. To, co studujete, má smysl," dodal ministr.
Škola nabízí učební obory elektrikář, kadeřník, kuchař-číšník, mechanik elektronických zařízení, ošetřovatel, strojní mechanik, truhlář a zedník. Studovat lze i maturitní obory a nástavbový obor Podnikání. Ředitel Josef Vavřinec uvedl, že školu navštěvuje 850 žáků a má 126 zaměstnanců. Nabízí pět maturitních a osm učebních oborů zaměřených na řemesla a služby. "Snažíme se už několik let vzdělávat moderně v úzké spolupráci s odbornou praxí a zájmem zaměstnavatelů," dodal Vavřinec.
Do základních škol by v novém školním roce mělo chodit zhruba 1,001.500 žáků, tedy o zhruba 1400 méně než v tom minulém. Ve středních školách a konzervatořích by se v novém školním roce v denní formě studia mělo vzdělávat asi 493.200 žáků. V tom minulém bylo v SŠ v denní formě vzdělávání bez nástavbového a zkráceného studia asi 487.900 žáků, na konzervatořích zhruba 3500. Do lavic podle odhadů ministerstva školství poprvé usedne asi 115.000 prvňáků.