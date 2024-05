Fandění na Staroměstském náměstí? Když hokejisté postoupí, budou obrazovky

„Magistrát odsouhlasil možnost fandit na náměstí u velkoplošných obrazovek v případě, že se česká hokejová reprezentace dostane do semifinále, finále, nebo do boje o bronz,“ uvedl radní Antonín Klecanda (STAN).

Praha podle něj ještě čeká na souhlas Mezinárodního hokejového svazu s udělením práv. V případě, že je získá, bude se moct fandit na Staroměstském náměstí letos po několika letech, řekl Klecanda.

Velkoplošnou obrazovku pro přenos hokeje nechal magistrát na Staroměstském náměstí nainstalovat i v roce 2014, kdy se v Česku hokejové mistrovství konalo naposledy.

Semifinále by se letos mělo hrát 25. května ve 14:20, či 18:20, o třetí místo by hokejisté měli případně bojovat v neděli 26. května v 15:20 a finále se uskuteční rovněž v neděli 26. května, a to večer ve 20:20. Hokejové mistrovství začalo v Praze a Ostravě 10. května.