Mladá Boleslav chce letos upravit vnitrobloky v ulicích Pezinská a Svojsíkova

Mladá Boleslav chce v létě začít s obnovou dvou rozsáhlých vnitrobloků v ulicích Pezinská a Svojsíkova. Přibudou například zpevněné cesty, osvětlení nebo nový mobiliář. Pro obě zakázky za celkem zhruba 21 milionů korun nyní město vypíše veřejnou soutěž. Magistrát zaplatí část nákladů z evropských dotací, řekl dnes novinářům primátor města Jiří Bouška (ANO 2011+Volba pro Mladou Boleslav).
"Oba prostory, když se řešilo, jak budou upravené, tak se řešily s lidmi, kteří v okolí bydlí, je to vždy nějaký kompromis požadavků," řekl Bouška. Ve vnitrobloku mezi ulicemi Pezinská, Husova a Šmilovského tak město lidem například zachová příjezd k zahrádkám, které s vnitroblokem sousedí. V prostoru už bylo před chystanou revitalizací pokáceno několik starších stromů. Vedle cest a osvětlení se počítá například s modernizací herních prvků, posezením, pergolou nebo záhonem, který bude využívat dešťovou vodu z bytového domu.
Předpokládaná cena obnovy vnitrobloku v Pezinské je téměř 12 milionů korun, ve Svojsíkově ulici zhruba 9,5 milionu korun. Pokud se zakázky podaří včas vysoutěžit, práce by podle primátora měly začít v červnu nebo červenci, s dokončením se počítá v listopadu. "Efekt toho celého bude nejlépe vidět pak vždycky na jaře dalšího roku, až to rozkvete," dodal Bouška.
Zhruba před dvěma lety prošel v Mladé Boleslavi větší obnovou vnitroblok mezi bytovými domy v ulicích Jana Palacha a 17. listopadu. Město chce do budoucna s úpravami veřejných prostranství pokračovat, mohlo by jít například o revitalizaci vnitrobloku v ulici Havlíčkova.