Mladá Boleslav chce letos začít s první částí Nábřežního parku u Jizery

Mladá Boleslav chce letos začít s budováním Nábřežního parku na levém břehu řeky Jizery nedaleko oblasti U Česany. Na první etapu, jejíž součástí je stezka pro chodce a cyklisty, lávka přes slepé rameno a osvětlení, vypsalo město veřejnou zakázku v hodnotě 11,5 milionu korun bez DPH. Pokud půjde vše bez komplikací, tato část by mohla být dokončena letos na podzim, řekl ČTK za město Pavel Šubrt.
Cyklostezka má propojit severní trasu v oblasti Krásná louka s veřejnými zpevněnými plochami pod mostem v ulici U Zastávky. "Předmětem druhé etapy je pak opět cyklostezka od silničního mostu přes řeku Jizeru na severu až po soutok s říčkou Klenicí v jižní části a nábřežní povodňový park," řekl Šubrt. V dalších fázích se podle něj počítá i s usazením části bývalé smíchovské lávky, kterou Mladá Boleslav získala před dvěma lety darem od hlavního města Prahy. "Zde je ovšem ještě řada nedořešených úkolů a komplikací," dodal Šubrt. Další etapy podle něj budou záviset na novém vedení města vzešlém z říjnových komunálních voleb a na rozpočtu pro příští rok.
Úpravu místa přislíbil podpořit i Nadační fond Škoda Auto, vyplývá z memoranda, které loni město a fond uzavřely. Vymezilo konkrétní projekty podpory na dobu tří let, v blízkosti Nábřežního parku by měl s podporou fondu ještě vzniknout park Tří císařů.