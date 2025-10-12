Řešení zpožděných autobusů. Dispečink v Mladé Boleslavi jim rozsvítí zelenou

Pavel Svačina
  13:02
Dopravní podnik Mladá Boleslav přichází s řešením zpožděných autobusů. Postavil nový dispečink a systém řízení autobusové dopravy, který se napojí na městskou telematiku. Ta umožní dispečerovi, aby řidiči rozsvítil takzvanou zelenou vlnu. Když se autobus blíží ke křižovatce, senzory na semaforech ho zaznamenají, a semafor pak, co nejdříve je to možné, rozsvítí zelenou.
Silueta autobusu svítí na obrovské mapě na velké nástěnné obrazovce červeně. Neklamná známka, že ho po cestě něco zdrželo, a nabírá tedy zpoždění. Pro cestující na zastávkách po trase to tak znamená, že autobus dorazí s prodlevou a teoreticky bude dál nabírat další a další minuty navíc. V Mladé Boleslavi teď ale přicházejí s unikátním řešením.

Dispečink Dopravního podniku Mladá Boleslav, který provozuje městské autobusy, totiž město napojuje do budovaného systému telematiky. Ta nově umožní dispečerovi, aby na dané trase řidiči rozsvítil takzvanou zelenou vlnu.

Co přinese nový systém

  • Nový systém cestujícím kromě menších zpoždění a spolehlivější autobusové dopravy přináší i novou mobilní aplikaci MHD MB. „Cestující v ní vidí, kde se konkrétní autobus pohybuje, jestli má zpoždění, nebo jede s předstihem. Vidí také případná následující spojení,“ říká Jakub Kašík z Dopravního podniku MB.
  • Nově je součástí e-shop, ve kterém si cestující může snadno pořídit například virtuální MB kartu a následně s ní platit jízdné a využívat dalších výhod. Lze si také s předstihem zakoupit jednotlivé jízdenky, které stačí aktivovat 30 sekund před konkrétní jízdou. Nákup jízdenek je tam rychlejší než například v aplikaci Lítačka.

Když se autobus blíží ke křižovatce, senzory na semaforech ho zaznamenají a na displeji se řidiči rozsvítí potřebné informace. Semafor pak, co nejdříve je to možné, rozsvítí zelenou, aby vůz s cestujícími mohl hladce projet křižovatku s minimálním zdržením. Ušetří tak potřebné minuty. Do budoucna by to celé mohla řídit umělá inteligence.

To vše za předpokladu, že je to zrovna možné. „Samo sebou, když bude úplně zacpaný provoz, tak můžete dát zelených, kolik chcete, ale stejně nikam neprojedete. I to se nám někdy stává, především na Jičínské ulici u Olympie,“ vysvětluje ředitel Dopravního podniku Mladá Boleslav Marek Džuvarovský.

Řízení křižovatek zatím umějí jen některé semafory, které už jsou do telematiky připojené z loňska. Ty už například dokážou přednostně spínat „zelenou“ pro sanitky zdravotnické záchranky spěchající k vážným případům nebo s akutními pacienty.

Od letošního léta ale začalo město připojovat i další křižovatky, proto jich bylo hned několik po celém městě k nevůli řidičů rozkopaných. Aktuálně se například připojuje křižovatka u obchodního centra Olympie. S kompletním nastavením a spuštěním této funkcionality se počítá po dokončení rozsáhlé rekonstrukce třídy Václava Klementa.

Nový dispečink za 23 milionů

Aby se do systému mohl dopravní podnik připojit, musel nově vybavit všechny autobusy potřebnou technologií s připojením k internetu a zároveň postavit zcela nový dispečink. Společnost na něj získala přes 23 milionů korun z Evropské unie.

„Díky modernizaci dispečerského pracoviště mohou zaměstnanci dopravního podniku v reálném čase sledovat polohu jednotlivých vozů i jejich náskok či zpoždění na linkách, selektovat vozidla podle typu aktuálního stavu dopravy a sledovat anomálie na spoji, zda jede po správné trase, zda obsluhuje danou zastávku,“ dodal Džuvarovský.

Kromě toho má díky novému systému město kompletní zpětnou statistiku. Díky tomu je možné provádět zpětnou kontrolu odjetých spojů a pravidelnost směn, stejně jako zpětně vyhodnocovat projetí všech zastávek a také kontrolovat čas průjezdu a vytížení jednotlivých linek a spojů.

Autobusy jezdí na odpad z kuchyně, Mladá Boleslav na ně získala dotaci

„Nejenže průběžně obnovujeme vozový park městské hromadné dopravy v Mladé Boleslavi, ale také investujeme do modernizace podpůrných technologií. Cestující jistě zaznamenali výměnu odbavovacích systémů ve všech vozech a proměnou prošlo také toto dispečerské pracoviště. To vše díky evropským prostředkům z Integrovaných teritoriálních investic, kde je Mladá Boleslav jediným okresním městem po boku velkých aglomerací, jako je Praha či Brno,“ říká primátor Mladé Boleslavi Jiří Bouška.

Nové autobusy na plyn

V rámci mladoboleslavské hromadné dopravy jsou ročně převezeny pravidelně téměř tři miliony cestujících, přičemž senioři nad 65 let a žáci škol mají jízdné zdarma, lidé v produktivním věku si pak mohou zakoupit celoroční kupon k neomezené jízdě za pouhých tisíc korun.

Dopravní podnik disponuje 35 vlastními vozy, nejnovější tři zařadil do vozového parku letos v červnu, čímž kleslo průměrné stáří autobusů pod hranici pěti let.

Současná obnova vozů je také spolufinancována z Evropské unie a zahrnuje dohromady 17 nových autobusů, přičemž celková výše poskytnuté dotace převyšuje 80 milionů korun. Všechny nové autobusy jsou s pohonem na bioplyn, který vyrábí městská bioplynová stanice z kuchyňského odpadu obyvatel.

