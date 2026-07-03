Mladá Boleslav dokončila zastřešení skateparku na Radouči, hotový má být v září

Mladá Boleslav dokončila zastřešení budované části skateparku ve volnočasovém areálu na Radouči. Příští týden mají dělníci začít budovat betonové překážky. Díky zastřešení bude možné skatepark využívat za nepříznivého počasí, nabídne i prostor pro pořádání menších kulturních akcí. V rozpočtu je na stavbu vyčleněno 13 milionů korun, hotovo by mohlo být v září, informovalo město na webu.
"Nový zastřešený prostor nebude sloužit pouze skateboardistům, jezdcům na BMX, koloběžkách či inline bruslích. Díky svému řešení nabídne zázemí také pro pořádání menších kulturních a komunitních akcí, například koncertů, tanečních vystoupení nebo festivalů," uvedl zastupitel města a člen komise pro rozvoj cyklodopravy Štěpán Neuman (ODS). Ostatní části areálu, včetně velkého skateparku a pumptracku, zůstávají i při stavebních pracích přístupné veřejnosti.
Areál bývalé betonárky v severní části města má rozlohu přes 8000 metrů čtverečních. Město z něj postupně buduje sportovní a odpočinkovou zónu navazující na rekreační využití přírodní památky Radouč. V prvních dvou etapách vznikla v roce 2022 nejprve pumptracková dráha, předloni na jaře velký skatepark. Město obě části vyšly zhruba na 30 milionů korun. Do budoucna se v areálu počítá ještě s výstavbou zázemí pro občerstvení, kavárnu, hřištěm pro malé děti a workoutovými prvky.