Mladá Boleslav dokončuje modernizaci knihovny, otevře se začátkem října

Mladá Boleslav dokončuje rekonstrukci hlavní budovy knihovny na třídě Václava Klementa za více než 22 milionů korun. Modernizace, která začala v červnu, se týká zejména veřejných prostor, upravují se oddělení pro dospělé i děti a vstupní vestibul. Knihovna se znovu otevře první říjnový týden, řekla ČTK mluvčí města Šárka Charousková.
"Rekonstrukce postupuje podle plánu," řekla Charousková. Práce jsou v závěrečné fázi, dokončují se povrchové úpravy, pokládají nové podlahy a místnosti dostávají nové nátěry. Následovat bude montáž nábytku a dalšího vybavení.
Součástí projektu jsou dílčí stavební úpravy, nové povrchy a kompletní obnova vybavení. Modernizované dětské oddělení nabídne herní a čtecí zónu. Vznikne také čítárna, místa pro studium a coworking, zázemí pro setkávání a multifunkční sál, který bude možné využívat pro kulturní, vzdělávací a komunitní akce.
Před zahájením rekonstrukce knihovna z hlavní budovy vystěhovala knihy a časopisy, které jsou dočasně uložené v bývalém kině Forum. Po dokončení prací a instalaci nového vybavení se budou stěhovat zpět.
Budova, kterou nyní knihovna využívá, byla veřejnosti otevřena v roce 1994. Knihovna má přes 7000 registrovaných čtenářů, její fond čítá asi 145.000 knih. Většinu letošní rekonstrukce zaplatí město z evropské dotace. Čtenářům je při rekonstrukci hlavní budovy k dispozici pobočka Habeš v budově 9. základní školy.