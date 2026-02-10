Sedmnáctého ledna odpoledne operovala policejní hlídka v ulicích Mladé Boleslavi, když v ulici Jičínská zpozorovala muže na elektrokoloběžce a rozhodla se ho zastavit ke kontrole.
Jakmile na služebním vozidle spustila světelný výstražný systém, muž se ohlédl přes rameno, u čerpací pumpu zabočil a začal prudce zrychlovat. Policisté se za uprchlíkem vydali, ten však na výzvy k zastavení nereagoval.
V úzkých uličkách a zatáčkách se snažil setřást policejní vozidlo rychlostí okolo 50 kilometrů v hodině, několikrát z koloběžky dokonce málem spadl, než se v křižovatce srazil s projíždějícím osobním autem.
„Po střetu z elektrokoloběžky upadl na zem, kde mu policisté přiložili služební pouta. Muž pak s policisty spolupracoval a poslouchal jejich pokyny,“ uvedla tisková mluvčí středočeských policistů Barbora Schneeweissová.
|
Policii ujížděl šestnáctiletý hoch se zákazem řízení, byl pod vlivem a naboural
„Policisté následně 51letého muže ztotožnili a vyzvali ho, aby se podrobil dechové zkoušce na přítomnost, která vyšla s negativním výsledkem. Testu na jiné návykové látky se muž odmítl podrobit a současně odmítl i odběr krve v nemocnici,“ sdělila Schneeweissová.
Policisté muže převezli na služebnu k podání vysvětlení a v dalších dnech jeho přestupkové jednání oznámili příslušnému správnímu orgánu k projednání. „Jednalo se zejména o neohleduplnou jízdu po vozovce i chodníku, nezastavení na pokyn policistů a nedání přednosti vozidlu jedoucímu po hlavní silnici,“ dodala Schneeweissová.