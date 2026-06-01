Mladá Boleslav loni hospodařila s příjmy 1,779 mld. Kč a výdaji 1,858 mld. Kč

Mladá Boleslav loni hospodařila s příjmy zhruba 1,779 miliardy korun a výdaji přibližně 1,858 miliardy korun, schodek činil zhruba 80 milionů korun. Vyplývá to ze závěrečného účtu města za rok 2025, který dnes schválilo zastupitelstvo města. Schválený rozpočet počítal se schodkem zhruba 170 milionů korun, příjmy měly být 1,993 miliardy korun a výdaje 2,164 miliardy korun. Město splnilo plán výdajů vůči upravenému rozpočtu na 91 procent.
"U investičních výdajů se čerpalo podstatně méně, než se plánovalo, a to o 297,87 mil. Kč. Částečně i z důvodu, že město nakonec nečerpalo celý investiční úvěr ve výši 230 mil. Kč," uvádí se ve schváleném usnesení.
U některých projektů byly podle usnesení nižší náklady, některé stavby nebyly dokončeny a pokračují v roce 2026. "Původně schválený rozpočet pro rok 2025 například počítal s investicemi v řádu milionů či desítek milionů korun do půdní vestavby v rámci 4. ZŠ Mladá Boleslav, volnočasového areálu Debř, sběrného dvora, vnitrobloku Pezinská či Svojsíkova, parku porozumění nebo přednádražního prostoru, což jsou všechno investice, které v letošním roce pokračují nebo budou dokončeny," uvedl na dotaz ČTK primátor Jiří Bouška (ANO 2011+Volba pro Mladou Boleslav).
Na letošní rok má Mladá Boleslav schválený rozpočet s očekávanými příjmy 2,074 miliardy korun a výdaji 2,195 miliardy korun. Schodek zhruba 120 milionů korun město pokryje zůstatkem na účtech z loňského roku a čerpáním investičního úvěru.