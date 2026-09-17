Mladá Boleslav má tři návrhy na využití historické Vodárenské věže

Mladá Boleslav má tři návrhy budoucího využití historické vodárenské věže a jejího okolí. Počítají například s vyhlídkou na Pojizeří, netradičním ubytováním uvnitř věže nebo expozicí. Náklady jednotlivých variant se pohybují od nižších desítek milionů do 70 milionů korun. O revitalizaci chátrající věže zatím není finálně rozhodnuto, město se k ní vrátí po podzimních komunálních volbách, řekl ČTK městský radní Robin Povšík (Hlas pro Boleslav).
Tři architektonické návrhy, které dnes město představí veřejnosti, nejsou pro město závazné. "Máme možnost si z každého námětu vzít to, co považujeme za správné a vhodné," řekl Povšík. Vedení města by o dalším postupu mělo jednat v listopadu a prosinci. Pokud se na pokračování projektu dohodne, rekonstrukce by podle Povšíka mohla začít v roce 2028.
Společným prvkem všech tří návrhů je zpřístupnění bývalé vodárenské věže a Podstupenského pramene veřejnosti. Počítají také s novou pěší trasou, která by propojila prostor v úrovni Vodkovy ulice s Ptáckou ulicí přes vodárenskou věž, městskou vinici a objekty Podstupenského pramene. Liší se především navrhovaným využitím jednotlivých objektů.
Společný návrh Studia Richard Loskot a sHeArchitect počítá s otevřením celého vnitřního prostoru věže, jehož dominantou by byl kapkový vodopád. Společenské zázemí pro akce a občerstvení by vzniklo u vinice a Podstupenského pramene. Návrh klade důraz také na koloběh vody a využití obnovitelných zdrojů energie. Projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby navrhuje zpřístupnit nejvyšší podlaží věže výtahem a vybudovat vyhlídkovou plošinu s výhledem na Pojizeří. U Podstupenského pramene počítá s expozicí o vodárenství a vodním labyrintem pro děti. ART Consultancy navrhuje využít interiér věže jako vertikálně uspořádanou hotelovou buňku. Společenský prostor a herní vodní prvky by vznikly na terasách městské vinice, zázemí v objektech Podstupenského pramene.
Památkově chráněnou vodárenskou věž ve Vodkově ulici město získalo zpět do svého vlastnictví v roce 2023. Zastupitelé tehdy schválili její odkup za dva miliony korun. Dlouhodobě chátrající objekt předtím více než dvě desetiletí vlastnili soukromí majitelé. Radnice po odkupu začala připravovat jeho opravu a hledat nové využití věže i přilehlého areálu. Na projekt má zajištěnou evropskou dotaci 12 milionů korun. Podmínkou jejího využití není podle Povšíka pouhá oprava věže, ale nalezení vhodného účelu.
Vodárenská věž je renesanční technickou stavbou ze 16. století, kterou doplňuje neoklasicistní objekt čerpacího zařízení z roku 1874. Areál tvoří vodárenská věž na okraji ostrožny a objekt čerpacího zařízení v údolí nad Podstupenským pramenem.