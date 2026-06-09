Mladá Boleslav nabídne členství v energetickém družstvu společenstvím vlastníků

Členy energetického družstva v Mladé Boleslavi by se mohla stát i společenství vlastníků jednotek (SVJ). Loni založené družstvo umožňující sdílet elektřinu mezi různými odběrnými místy má aktuálně 18 členů, zejména městských společností. Společenství by v družstvu mohla díky podpoře z dotačního programu Komunerg vybudovat za výhodných podmínek vlastní solární elektrárny. Město nyní připravuje podmínky spolupráce a do konce roku chce zmapovat zájem SVJ, řekl ČTK náměstek primátora pro životní prostředí Petr Servus (ANO 2011 + Volba pro Mladou Boleslav).
Program Komunerg vypsaný Státním fondem životního prostředí nabízí dotaci ve výši 45 procent a na 45 procent částky výhodný úvěr. Zbylých deset procent platí družstva. "Energetické družstvo, které je investorem projektu, zajišťuje dotaci, zvýhodněný úvěr, vlastní spoluúčast, výstavbu i následný provoz, SVJ tak nemusí řešit vlastní úvěrové financování ani vysokou počáteční investici," řekl Servus. Město chce první žádosti podat příští rok, společenstvím nabízí i předběžné posouzení a návrh vhodného řešení. Pro SVJ s ročním odběrem sdílené elektřiny 50.000 kilowatthodin by mohla úspora dosáhnout 90.000 korun ročně, dodal Servus.
Mezi členy energetického družstva jsou nyní kromě města například Městská společnost pro obnovitelné zdroje a energetiku, několik škol, ale i společnost Centrotherm a od minulého týdne rovněž Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav s elektrárnou o výkonu 230 kilowatt-peak (kWp). Jedná se také o vstupu Klaudiánovy nemocnice.
Na městských budovách v Mladé Boleslavi jsou nyní fotovoltaické elektrárny s instalovaným výkonem 375 kWp, například na městském bazénu na Štěpánce, základní škole v Debři, 6. a 7. základní škole nebo hasičské zbrojnici, většina už začala s lokální výrobou. "Napomáhají vnitřní spotřebě budov, sdílení v rámci družstva by mělo začít nejpozději v létě, ještě čekáme na licenci," řekl Servus. Město podle něj nyní chystá soutěž na rámcovou smlouvu na další čtyři roky pro další elektrárny, připraveno má projekty pro deset dalších elektráren.