Mladá Boleslav otevře do konce týdne zastřešený skatepark na Radouči

Mladá Boleslav do konce týdne otevře zastřešený skatepark ve volnočasovém areálu na Radouči. Zakrytí má umožnit využití sportoviště větší část roku a také za nepříznivého počasí. Město za současnou etapu zaplatilo zhruba 12,5 milionu korun. Letos chce prostor vybavit osvětlením, příští rok by mohlo přibýt zakrytí boků konstrukce, informoval na webu města Pavel Šubrt.
"Jsem rád, že se nám nakonec podařilo sloučit dvě etapy do sebe. To znamená nejen vybudování plochy, ale i toho zastřešení. Areál tak bude možné využívat o měsíc či měsíc a půl dříve na jaře a o stejnou dobu déle na podzim," uvedl primátor Jiří Bouška (ANO 2011+Volba pro Mladou Boleslav). Podle něj je připravená také instalace osvětlení, které by město chtělo dokončit letos.
Nový skatepark je určený pro skateboardisty, jezdce na koloběžkách a kolech, využívat ho mohou děti i dospělí. Podle zastupitele a člena komise pro rozvoj cyklodopravy Štěpána Neumana (ODS) je navržený podle současných trendů skateboardingu a jeho parametry umožňují také pořádání závodů. Prostor může sloužit i pro další akce, například menší koncerty. Příští rok by podle Neumana mohlo přibýt zakrytí boků konstrukce, aby byl prostor více chráněný před větrem.
Areál bývalé betonárky v severní části města má rozlohu přes 8000 metrů čtverečních. Město z něj postupně buduje sportovní a odpočinkovou zónu navazující na rekreační využití přírodní památky Radouč. V roce 2022 tam vznikla pumptracková dráha a následně velký venkovní skatepark. Podle nynějšího vyjádření Boušky město za tyto dvě etapy zaplatilo přibližně 26 milionů korun.