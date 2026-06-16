Mladá Boleslav otevře městské koupaliště zřejmě ve čtvrtek, nejprve menší bazén

Městské koupaliště v Mladé Boleslavi se lidem poprvé otevře zřejmě ve čtvrtek v poledne, k dispozici zatím bude pouze menší bazén, lidé tak zaplatí poloviční vstupné. Celý areál bude v provozu od pondělí. Vstupné zůstává stejné jako loni, informovala na webu města mluvčí Šárka Charousková.
"Návštěvníci se mohou těšit na několik novinek, ve velkém bazénu právě finišuje instalace nové fólie, modernizací prochází zázemí toalet a šaten a nově bude využívána také moderní technologie úpravy chloru," uvedla Charousková
Celodenní vstup od 09:00 do 21:00 pro dospělého bez městské karty vyjde na 170 korun, pro držitele městské karty na 150 korun. Děti, studenti a senioři bez městské karty zaplatí za celý den 110 korun, s kartou 90 korun. Rodiny s dětmi mohou už třetím rokem využít zvýhodněné rodinné vstupné. Dva rodiče zaplatí vstupné podle ceníku, každé dítě nad 110 centimetrů zaplatí jednotnou částku 50 korun. Využít ho lze maximálně pro čtyři děti. Kompletní ceník a další informace k provozní době najdou návštěvníci na webu.
V loňské sezoně navštívilo koupaliště zhruba 39.000 lidí.