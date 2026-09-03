Mladá Boleslav se promění v galerii. Umění vznikne přímo v ulicích

Autor: iDNES.cz
  14:12aktualizováno  14:12
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Od 31. srpna do 6. září zaplní Mladou Boleslav velkoformátové malby, světoví...

Od 31. srpna do 6. září zaplní Mladou Boleslav velkoformátové malby, světoví umělci i komunitní projekty. Festival Město=Galerie nabídne možnost sledovat tvorbu přímo v ulicích, zapojit se do ní a podívat se na známá místa novýma očima. | foto: Město Mladá Boleslav

Od 31. srpna do 6. září zaplní Mladou Boleslav velkoformátové malby, světoví...
Od 31. srpna do 6. září zaplní Mladou Boleslav velkoformátové malby, světoví...
Od 31. srpna do 6. září zaplní Mladou Boleslav velkoformátové malby, světoví...
Od 31. srpna do 6. září zaplní Mladou Boleslav velkoformátové malby, světoví...
7 fotografií
Od 31. srpna do 6. září zaplní Mladou Boleslav velkoformátové malby, světoví umělci i komunitní projekty. Festival Město=Galerie nabídne možnost sledovat tvorbu přímo v ulicích, zapojit se do ní a podívat se na známá místa novýma očima.

Mladá Boleslav se na přelomu srpna a září znovu promění v otevřenou galerii. Festival nabídne týden, během něhož budou velkoformátová díla vznikat přímo před očima obyvatel.

První projekt se uskutečnil v roce 2005 a z původního setkání Woodoo Session postupně vznikl koncept Město=Galerie, který dnes propojuje současné umění s veřejným prostorem a místní komunitou.

„V Mladé Boleslavi můžeme díky spolupráci s Nadačním fondem Škoda Auto realizovat festival ve světovém měřítku,“ říká Lukáš Kladívko, kurátor a ředitel Město=Galerie.

Do Boleslavi letos dorazí výrazná jména domácí i zahraniční scény urban artu: Loomit, Hera, David Strauzz, Nico Cathcart, Kelly Towles, Maria Surducan nebo Toy_Box.

Návštěvníci budou moci sledovat jejich práci přímo v ulicích a vidět, jak se běžná místa postupně mění v umělecká díla. Maria Surducan navíc představí komiks věnovaný Karlu Zdeňku Límanovi, rodákovi z Mladé Boleslavi a architektovi rumunského královského dvora, a vytvoří mural inspirovaný jeho příběhem.

Festival ale není jen přehlídkou známých autorů. Toy_Box připraví ve vnitrobloku v ulici 17. listopadu komunitní projekt, do něhož se budou moci zapojit místní obyvatelé a ovlivnit podobu výsledného díla.

Na 6. ZŠ a MŠ Jilemnického zase vznikne v rámci programu PPG Colorful Communities velkoformátová malba pod vedením Anny Herzig.

Program doplní event Město=Pohyb ve skateparku Betonárka se skateboardovým závodem, graffiti exhibicí a workshopem. Festival vyvrcholí Urban Art Graffiti Jamem na Tangentě, kde se na několik set metrů dlouhé ploše setkají desítky tvůrců.

„Veřejnost chceme pozvat, aby si užila celý týden tvorby v Mladé Boleslavi. Může vidět světové umělce při práci a na vernisáži se s nimi také osobně potkat,“ uzavřel Kladívko.

Umění tak vstoupí do každodenního života města.

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