Mladá Boleslav zahajuje postupnou modernizaci a centralizaci školního stravování, jejíž součástí bude i jednotný nákup surovin. Jídelny také nově spolupracují s nutriční specialistkou a postupně přejdou na zdravější stravování. V letošním rozpočtu je na první úpravy vyčleněno 20 milionů korun, částka zahrnuje rekonstrukci jídelen na 3. a 5. základní škole a v některých školkách. V Mladé Boleslavi je 22 školních jídelen nebo výdejen, ročně připraví téměř milion obědů, řekl dnes novinářům náměstek primátora Daniel Marek (STAN).
Změna školního stravování má být systémová. "Naším cílem je, aby školní stravování bylo dlouhodobě kvalitní, udržitelné a odpovídalo dnešním nárokům," řekl náměstek. V budoucnu podle něj budou vařit pouze velké jídelny, do ostatních se bude jídlo dovážet. Chystaný centrální nákup má přinést lepší ceny a jistotu kvalitních surovin.
Harmonogram úprav je připravený na čtyři roky. Záležet ale bude také na tom, jak s projektem naloží vedení města, které vzejde z podzimních komunálních voleb, dodal Marek. Odhad nákladů na všechny plánované úpravy činí 85 milionů korun. V rozpočtu na další rok jsou různé varianty změn v jednotlivých jídelnách.
Projekt magistrát připravuje i s ohledem na změnu financování nepedagogických pracovníků, které nově platí města a obce. Mladá Boleslav kvůli tomu musí letos k penězům od ministerstva přidat přes 30 milionů korun ze svého rozpočtu. Změny ve stravovacích zařízeních by měly přispět k postupné optimalizaci personálu, město se ale podle Marka nechystá pracovníky propouštět, část jich například odejde do důchodu.
Mladoboleslavské školní jídelny se novinkami současně připravují na změny vyplývající z nové vyhlášky o školním stravování. Dětem by měly servírovat například méně brambor a omezit by měly sladké nápoje. Snížit by se měly průměrné porce masa, protože nově se do jeho váhy nepočítají kosti, naopak mírně přibýt by v jídelníčku mělo ryb či luštěnin.