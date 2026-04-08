Mladá Boleslav ustupuje od záměru stavby základní školy v Dubcích

Mladá Boleslav ustupuje od záměru stavby základní školy v městské části Dubce, nezvládla by stavbu dokončit podle termínu přislíbené dotace. Škola byla plánovaná pro 540 dětí, odhad nákladů činí 850 milionů korun, z nichž dotace měla pokrýt výraznou část. Důvodem pozastavení záměru je ale i demografická prognóza, v budoucnu bude dětí ubývat. Od ledna příštího roku bude město kvůli úbytku dětí například slučovat dvě mateřské školy do jedné. Novinářům to dnes řekl náměstek primátora Daniel Marek (STAN).
Město má k dispozici dvě studie školy a dotaci 381 milionů korun z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). "Problém je v tom, že peníze musíme spotřebovat do půlky roku 2029, to znamená, že časový pres je v tuto chvíli ohromný," řekl Marek. Další dotace nyní podle něj k dispozici nejsou, město by tak muselo z vlastních zdrojů vynaložit výrazně víc, než původně plánovalo. "Jsme realisti a půl miliardy z rozpočtu města dát nemůžeme," dodal Marek. Město se podle něj může ke studii v budoucnu vrátit, pokud se situace změní.
Nákladnou investici podle Marka nepodporuje ani demografická prognóza, která do budoucna počítá s výrazným poklesem počtu dětí. Kromě snižující se porodnosti město nemůže počítat ani s jiným typem nárůstu počtu obyvatel. Škola byla plánovaná v Dubcích i kvůli záměru masivní bytové výstavby, která se ale podle Marka v nejbližších letech neuskuteční. Nové obyvatele ve městě neslibuje ani vývoj na trhu práce. Doplnil, že budou rádi, když se počet obyvatel Boleslavi udrží nebo se trochu zvýší.
Na investice do škol má letos město v rozpočtu vyčleněno zhruba 70 milionů korun. Největší akcí zhruba za 55 milionů korun má být půdní vestavba a přístavba výtahu u čtvrté základní školy. Vzniknout mají kromě výtahu tři učebny, družiny a volnočasový prostor. Město už vybralo stavební firmu, nyní čeká na uplynutí lhůt na odvolání. Přes 30 milionů korun je letos připraveno také na úsporná opatření včetně umístění fotovoltaických panelů ve dvou mateřských školách.
V Mladé Boleslavi je deset základní škol a šest samostatných mateřských škol. Od ledna příštího roku bude město kvůli malému počtu dětí slučovat dvě mateřské školy do jedné. Počet v nich nedosahuje 180 dětí, jak požaduje novela školského zákona.