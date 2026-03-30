Mladá Boleslav vypsala tendr na dopravní hřiště, polovinu zaplatí kraj

Mladá Boleslav chce letos začít stavět multifunkční dopravní hřiště v areálu krajské střední školy v Jičínské ulici. Minulý týden město vyhlásilo na zakázku s předpokládanými náklady téměř 32 milionů korun veřejnou soutěž. Nabídky mohou zájemci podávat do 16. dubna. Polovinu nákladů má zaplatit Středočeský kraj, druhou polovinu si rozdělí město a Nadační fond Škoda Auto. ČTK to dnes řekla mluvčí města Šárka Charousková.
Hřiště by mělo sloužit k výcviku žadatelů o řidičský průkaz i jako moderní dětské hřiště pro výuku dětí z mateřských a základních škol. V areálu se plánuje výcviková plocha pro auta a motocykly, dětské dopravní hřiště a zázemí se dvěma učebnami, sociálním zařízením a recepcí. Na vnitřní vybavení objektu by měla přispět Platforma Vize 0, která usiluje o zvyšování bezpečnosti na českých silnicích.
Kraj, město a nadační fond uzavřely před dvěma lety memorandum o spolupráci na vybudování hřiště. Zakázku původně za zhruba 25 milionů korun vyhlašoval Středočeský kraj, do dvakrát vyhlášeného tendru se ale nikdo nepřihlásil. Letošní dodatek k memorandu upravil výši nákladů a vyhlášení soutěže převzalo město. Z původního projektu byly kvůli úsporám odstraněny některé položky, například dřevěné opláštění objektu nebo výměna oplocení areálu.