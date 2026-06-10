Mladá Boleslav začala stavět sběrný dvůr Na Celně

Mladá Boleslav začala budovat sběrný dvůr v areálu Na Celně, součástí bude i re-use centrum na odevzdávání nepotřebných věci k dalšímu využití. Náklady na stavbu a technologické vybavení jsou zhruba 60 milionů korun bez DPH, na většinu má město dotaci z evropských fondů. Práce začaly bouráním objektů, informovala dnes na webu města mluvčí Šárka Charousková.
"Další sběrný dvůr Mladá Boleslav určitě potřebuje, proto jsem rád, že se nám na jeho vybudování podařilo získat dotační peníze, které pokryjí téměř 80 procent z celkové ceny. Pokud všechno půjde podle plánů, měla by stavba trvat deset měsíců, příští rok na jaře by tak mohli lidé začít sběrný dvůr využívat," uvedl primátor Jiří Bouška (ANO 2011+Volba pro Mladou Boleslav).
V areálu vznikne železobetonová skeletová budova s patrem pro re-use centrum, kde budou moci lidé odevzdávat nepotřebné věci včetně nábytku k dalšímu využití. Hala bude mít dvě úrovně propojené nůžkovou plošinou pro přesun nábytku a dvěma ocelovými schodišti. V objektu bude technologické vybavení pro sběr, třídění a lisování sběrového papíru a plastů. Postaven má být i krytý kontejnerový sklad pro sběr pneumatik, kovů, stavební suti, asfaltu, dřeva a objemných odpadů.
Lidem v Mladé Boleslavi jsou nyní k dispozici dva sběrné dvory, a to u 9. základní školy a v Poplužním dvoře. Nové místo bude v jižní části města u silnice vedoucí na Jemníky, v bývalém areálu firmy Roin.