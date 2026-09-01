Mladá Boleslav zavede čipování popelnic a rozšíří svoz tříděného odpadu

Mladá Boleslav zavede povinné čipování popelnic a u rodinných domů rozšíří svoz odpadu přímo od nemovitostí také o papír, plasty a nápojové kartony. Zapojení do rozšířeného svozu bude dobrovolné a město jej nabídne zdarma. Modernizace má zefektivnit evidenci svozu a přispět k vyšší míře třídění odpadu. Novou vyhlášku o systému odpadového hospodářství schválili v pondělí zastupitelé města. Platit bude od 1. prosince, informovala dnes na webu města mluvčí Šárka Charousková.
Identifikačními RFID čipy mají být označeny nádoby o objemu 120 a 240 litrů i nadzemní kontejnery o objemu 1100 litrů. Čipy umožní automatizovanou evidenci svozu, město tak chce získat lepší přehled o množství odpadu produkovaného domácnostmi. Po dokončení čipování všech příslušných nádob nebudou nádoby bez platného čipu vyváženy. Osazení čipy u nádob ve vlastnictví města nebo pořízených v rámci městského systému zaplatí město. Povinnost se nebude vztahovat na podzemní kontejnery ani na nádoby na gastroodpad a jedlé oleje a tuky.
Takzvaný systém door-to-door se v lokalitách s rodinnými domy rozšíří o svoz papíru a plastů společně s nápojovými kartony. Dosud město tímto způsobem sváží směsný komunální odpad a rostlinný bioodpad. Podrobnosti o možnostech zapojení zveřejní město během informační kampaně, která začne v říjnu. Spuštění rozšířeného svozu se předpokládá od 1. prosince.
Na veřejných stanovištích přibudou nádoby na biologicky rozložitelný odpad živočišného původu, tedy gastroodpad, a na použité jedlé oleje a tuky. Oleje budou lidé vhazovat v uzavřených PET lahvích. Vyhláška také podrobněji upravuje provoz městského Ošatníku, který umožňuje opětovné využití textilu a potřeb pro domácnost.
Adresný svoz je součástí projektu Systém sběru odpadů na Mladoboleslavsku, který získal sedmdesátiprocentní podporu z prostředků Evropské unie. Kromě Mladé Boleslavi se do něj zapojí obce Dlouhá Lhota, Žerčice, Vinec, Dobšín a Strašnov a městysy Chotětov a Brodce. Projekt zahrnuje nákup nádob na papír, plasty a bioodpad.
Obyvatelé Mladé Boleslavi platí za odpad ročně 400 korun, poplatek je ve stejné výši od dubna 2007. Od poplatku jsou osvobozeny mimo jiné děti do 16 let a lidé od 65 let. Příjmy z poplatků se podle údajů města loni podílely na celkových nákladech odpadového hospodářství pouze 7,3 procenta. Systém stál město 104,2 milionu korun, tedy zhruba 2200 korun na obyvatele. Míra vytříděnosti loni dosáhla 39,3 procenta, což město označilo za velmi nízkou hodnotu. Zákonný cíl pro obce činí od roku 2025 nejméně 60 procent.