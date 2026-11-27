Mladým lidem ze středočeských dětských domovů pomáhají s přechodem do samostatného života cvičné a startovací byty. Jejich počet by mohl ale být vyšší, shodli se ředitelé dětských domovů oslovení ČTK. Domovy také v některých případech postupně nahrazuje péče v bytech, které poskytují prostředí podobné rodinnému. Děti se v nich mohou více zapojit do chodu domácnosti a lépe se tak připravit na samostatný život.
Dětský domov v Unhošti na Kladensku má k dispozici dva cvičné byty, které mohou děti od 16 let využívat a postupně v nich získávat samostatnost. Z domova nemusí děti odcházet záhy po dosažení plnoletosti. "Pokud dítě studuje, může zůstat v dětském domově," řekl ČTK ředitel Jiří Beránek. Podle něj by bylo přínosné, pokud by plnoletí měli snadno dostupné i startovací byty, protože dosáhnout na běžné nájemné včetně kaucí je pro mladé lidi obtížné.
Například Příbram nedávno poskytla Dětskému domovu Pepa městský byt, který mohou využívat zletilé děti jako zkušební bydlení. Vedení města s touto podporou počítá i do budoucna, další tréninkové byty by mohly vzniknout v bývalé budově městských lesů. "Určitě v tom chceme pokračovat," řekla ČTK místostarostka Lucie Albrechtová (Příbram zdola).
Životu v běžné rodině se snaží co nejvíce přiblížit Dětský domov Nymburk, který od roku 2002 využívá pro jednu rodinnou skupinu samostatný byt v Milovicích. Nyní připravuje bydlení pro další skupinu v městském bytě v Kolíně. "Předpokládáme, že bychom děti mohli do nového bytu nastěhovat v prvním čtvrtletí roku 2027," řekla ČTK ředitelka domova Radka Klímová.
Z 32 míst v nymburském dětském domově je nyní obsazeno 25. Další tři děti plánuje přijmout do Milovic a čtyři do Kolína. Podle Klímové samostatné bydlení přibližuje každodenní život dětí životu jejich vrstevníků v běžných rodinách, je ale náročnější na organizaci práce a personální zajištění. Obdobně vidí přínosy i ředitel unhošťského domova, který má šest rodinných skupinek. V budoucnu by se z něj děti mohly též postupně stěhovat do vhodných bytů, případně do menšího domu.
Mladým lidem při osamostatňování pomáhá nymburský domov prostřednictvím tří startovacích garsoniér v Milovicích a nově také jedné v Nymburce. Všechny čtyři jsou obsazené. Využívají je především mladí dospělí, kteří pokračují ve studiu a na základě smlouvy mohou v péči domova zůstat nejdéle do 26 let. "Mladým lidem pomáháme i v další fázi, kdy už nejsou klienty dětského domova. V garsoniéře mohou za stanovených podmínek zůstat až dalších pět let, pokud potřebují překlenout období, než si zajistí vlastní bydlení," řekla Klímová. Domov mladým lidem pomáhá také s hledáním dlouhodobého bydlení a zaměstnání.