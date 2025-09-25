Policie zná totožnost hazardéra z metra. Chlapci na spřáhle není ani patnáct let

Autor: iDNES.cz, ČTK
  19:42aktualizováno  19:42
Pražská policie vypátrala chlapce, který koncem srpna jezdil na spřáhle metra a následně utekl do tunelu. Jeho počínání tehdy zachytily kamery. Protože je mu méně než 15 let, nebudou vyšetřovatelé k případu sdělovat další informace, uvedla mluvčí pražské policie Eva Kropáčová.

Zároveň varovala před podobným nebezpečným jednáním, které může mít tragické následky.

Informaci o mladíkovi jedoucím na spřáhle metra dostala policie 26. srpna vpodvečer. Provoz na lince C musel být přerušen, protože mladík utekl do tunelu metra.

Ze záznamů bezpečnostních kamer policie zjistila, že chlapec poprvé vlezl na spřáhlo mezi vagony na Kačerově a jel na něm až do stanice Roztyly. Zde přešel podél stěny do přední části prvního vagonu, kde se opět zachytil spřáhla a jel na něm do stanice Chodov.

Jeden jel na spřáhle, další natáčel. Policie hledá výtečníky, kteří ochromili provoz metra

„Ze strany muže se jedná o zcela nepochopitelné hazardování s vlastním životem, kdy jeho jednání může mít v okamžiku pádu ještě mnohem závažnější následky,“ prohlásila dříve policejní mluvčí.

Kamery zachytily další dva muže, kteří se zřejmě s mladíkem na spřáhle znali. První před odjezdem metra oslovil řidiče a měl odvést jeho pozornost, aby mladíka při nasedání na spřáhlo neviděl. Další muž na Chodově natáčel mladíka na spřáhle na mobilní telefon.

Smíchov

