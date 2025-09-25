Policie zná totožnost hazardéra z metra. Chlapci na spřáhle není ani patnáct let

Zároveň varovala před podobným nebezpečným jednáním, které může mít tragické následky.
Informaci o mladíkovi jedoucím na spřáhle metra dostala policie 26. srpna vpodvečer. Provoz na lince C musel být přerušen, protože mladík utekl do tunelu metra.
Ze záznamů bezpečnostních kamer policie zjistila, že chlapec poprvé vlezl na spřáhlo mezi vagony na Kačerově a jel na něm až do stanice Roztyly. Zde přešel podél stěny do přední části prvního vagonu, kde se opět zachytil spřáhla a jel na něm do stanice Chodov.
Jeden jel na spřáhle, další natáčel. Policie hledá výtečníky, kteří ochromili provoz metra
„Ze strany muže se jedná o zcela nepochopitelné hazardování s vlastním životem, kdy jeho jednání může mít v okamžiku pádu ještě mnohem závažnější následky,“ prohlásila dříve policejní mluvčí.
Kamery zachytily další dva muže, kteří se zřejmě s mladíkem na spřáhle znali. První před odjezdem metra oslovil řidiče a měl odvést jeho pozornost, aby mladíka při nasedání na spřáhlo neviděl. Další muž na Chodově natáčel mladíka na spřáhle na mobilní telefon.