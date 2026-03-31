Mladoboleslavská nemocnice otvírá nový domov se zvláštním režimem s 39 lůžky

Mladoboleslavská nemocnice dnes slavnostně otevřela nový domov se zvláštním režimem pro nesoběstačné seniory s různými typy demencí. Zařízení s kapacitou 39 lůžek vzniklo v oblasti Na Celně přestavbou částečně nevyužívaného objektu bývalé léčebny dlouhodobě nemocných. Náklady dosáhly zhruba 105 milionů korun, dotace z programu Národního plánu obnovy nemocnice pokryje téměř 72 milionů korun. První klienty začne domov přijímat tento týden, aktuálně je jich připraveno 30.
Provozování sociální služby přímo pod krajskou nemocnicí je pilotním projektem. Domovu umožňuje využít například nemocniční kuchyni, údržbáře nebo účtárnu, uvedl předseda představenstva mladoboleslavské nemocnice Ladislav Řípa.
Domov zajistí péči o pacienty, kteří již nevyžadují akutní péči v nemocnici, zároveň ale nejsou schopni odejít do domácího léčení. Jde o seniory s různými typy demence, například Alzheimerovou chorobou. Díky propojení s nemocnicí může domov poskytnout klientům zdravotní i další služby, snadnější je také personální obsazení včetně lékařské služby. Klienti budou podle Řípy do domova přicházet postupně.
Ve dvou patrech objektu jsou převážně jednolůžkové pokoje, dva pokoje jsou připraveny pro dvojici. V objektu je i místnost pro fyzioterapii, vyšetřovna lékaře, který bude do domova pravidelně docházet, venku je altán. Do budoucna plánuje nemocnice vybudovat podobné zařízení na místě současného gynekologicko-porodnického a dětského oddělení v areálu nemocnice. "Teoreticky by tam by mohlo být až 200 míst," řekl Řípa. Projekt by podle něj navázal na chystané budování Pavilonu pro matku a dítě.
Podobné propojování zdravotních a sociálních služeb v jiných krajských nemocnicích podle hejtmančina náměstka pro zdravotnictví Pavla Pavlíka (ODS) aktuálně limituje nedostatek vhodných objektů. Volné kapacity by podle něj v budoucnu mohl přinést například trend zkracování pobytů v nemocnicích.
Středočeský kraj sleduje počty lůžek v zařízeních pro seniory na území obcí s rozšířenou působností (ORP). Mladoboleslavsko je region, kde lůžka pro seniory dlouhodobě chybí. "Mladoboleslavsko je čtvrté nejhorší, co s týče ORP, v zastoupení počtu lůžek na počet seniorů nad 65 let, je to zhruba 70 seniorů na jedno lůžko," řekl krajský radní pro sociální oblast Martin Hrabánek (ODS). Rozdíly mezi ORP jsou podle něj výrazné, například na Benešovsku připadá na jedno lůžko 111 seniorů, naopak na Sedlčansku je to 27 seniorů na lůžko. Na Mladoboleslavsku kraj loni otevřel přístavbu krajského domova s kapacitou 18 lůžek, v přípravě je zvýšení kapacity domova v Dolním Cetně.
V domovech seniorů ve Středočeském kraji je téměř 2000 míst pro lidi s demencemi. V krajských zařízeních je 1020 lůžek, další místa mají soukromá zařízení a městské příspěvkové organizace.