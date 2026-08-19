Mladoboleslavské divadlo chystá šest premiér, nabídne i muzikálovou komedii

Městské divadlo Mladá Boleslav připravuje pro sezonu 2026/27 šest premiér v nastudování šesti různých režisérů. Program nabídne muzikálovou komedii Sugar, autorskou hru o Karolině Světlé, drama inspirované osudy královen Marie Stuartovny a Alžběty I. nebo adaptaci knihy Želary. Sezonu soubor tradičně zahájí pod širým nebem na hradě Kost, kde od 27. do 29. srpna uvede inscenaci Cyrano z Bergeracu. V tiskové zprávě o tom ČTK za divadlo informovala Nikol Kouklová.
První premiérou sezony bude 23. října muzikálová komedie Sugar podle filmu Někdo to rád horké. Příběh dvou hudebníků, kteří se při útěku před gangstery ukrývají v dámském orchestru, nastuduje režisér Jaroslav Slánský.
Na 11. prosinec plánuje divadlo premiéru autorské hry Tomáše Syrovátky Světlé stopy. Inscenace propojí život spisovatelky Karoliny Světlé s její tvorbou a prostředím Podještědí, kde po smrti dcery našla novou sílu k tvorbě. Režie se ujme Filip Nuckolls.
Hru Královny, inspirovanou osudy anglické královny Alžběty I. a skotské panovnice Marie Stuartovny, uvede divadlo příští rok 26. února. Autorkou i režisérkou je Daniela Špinar.
Na autorskou tvorbu naváže 12. března Festival of Monsters Elišky Balog, která inscenaci rovněž režíruje. Představení pro jednu herečku se zabývá samotou, každodenními rituály a světem, který si člověk vytváří, když zůstane dlouhodobě sám.
V polovině dubna se mohou diváci těšit na Výstřely na Broadwayi Woodyho Allena a Douglase McGratha. Retrokomedii o mladém dramatikovi, jehož inscenaci financuje podsvětí, nastuduje Petr Mikeska.
Sezonu uzavřou 11. června Želary podle prózy spisovatelky Květy Legátové. Příběh mladé lékařky, která za nacistické okupace přijme novou identitu a ukryje se v horské vesnici, upravila pro mladoboleslavské jeviště režisérka Diana Šoltýsová.
Kromě stávajících titulů a premiérových novinek chystá divadlo také několik tradičních akcí, například Noc literatury, Noc divadel, Mikuláše v divadle, festival scénických čtení Nablízko nebo Hovory na scéně.