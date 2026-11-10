Zaměstnanci mladoboleslavského divadla vstoupili do stávkové pohotovosti

Zaměstnanci Městského divadla Mladá Boleslav vstoupili do stávkové pohotovosti na protest proti krokům ministerstva kultury. Obávají se, že rozhodnutí ministerstva mohou dlouhodobě destabilizovat kulturní sektor. Připojili se tak k iniciativě odborů a zaměstnanců Národního divadla. Oznámili to dnes ve společném videoprohlášení zveřejněném na facebookovém profilu divadla. Stávkovou pohotovost ČTK potvrdila ředitelka divadla Janeta Benešová. Provoz divadla není omezen.
"Normálně pracujeme, zkoušíme, večer hrajeme, chystáme se ve velkém počtu na Letnou 15. listopadu," řekla ČTK Benešová. Zaměstnancům podle ní vadí především přístup ministra kultury Oty Klempíře (za Motoristy) ke kulturním institucím, podle divadelníků je jeho rozhodování neprofesionální. Výhrady mají podle ní i k dalším rozhodnutím mimo oblast kultury.
Zaměstnanci ve videoprohlášení kritizují podle nich nepřehledná, zmatečná a nekompetentní rozhodnutí ministerstva kultury, jež nejsou dostatečně konzultována s odborníky. Obávají se, že mohou destabilizovat kulturní sektor na dobu přesahující jedno volební období. Požadují stažení projednávaného návrhu zákona o médiích veřejné služby, který počítá se zrušením rozhlasových a televizních poplatků. Vládu vyzvali k tomu, aby zachovala dosavadní právní úpravu, případně připravila nový zákon na základě široké shody parlamentních stran, odborníků a zaměstnanců dotčených organizací.
Žádají také zastavení zásahů do grantové a dotační politiky ministerstva kultury a do činnosti jeho odborných komisí. Kritizují výběrové řízení na nové vedení Národní galerie Praha, které požadují zastavit a nahradit transparentním a odborným výběrem. Chtějí rovněž stažení nového návrhu státní kulturní politiky a uskutečňování původně schválené koncepce na období 2026 až 2030 a další roky.
Součástí požadavků je také okamžité odstoupení ministra kultury Oty Klempíře a ředitelky jeho kabinetu, která je zároveň tiskovou mluvčí ministerstva. Zaměstnanci v prohlášení upozornili rovněž na dlouhodobé podfinancování kulturního sektoru, který podle nich opakovaně stojí na okraji zájmu politických představitelů napříč stranami.
Městské divadlo Mladá Boleslav je příspěvkovou organizací statutárního města Mladá Boleslav.