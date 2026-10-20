Mladoboleslavské divadlo uvede muzikál Sugar, doprovodí ho živý orchestr

Městské divadlo v Mladé Boleslavi uvede muzikál Sugar podle slavné filmové komedie Někdo to rád horké. Inscenaci v režii Jaroslava Slánského doprovodí živý orchestr. Po mnoha letech se tak do divadelního orchestřiště vrátí početnější kapela. Premiéra se uskuteční na velké scéně divadla v pátek od 19:00, informovala ČTK za divadlo Nikol Kouklová.
Děj muzikálu přenese diváky do Ameriky konce 20. let minulého století, do doby prohibice, jazzu a swingové hudby. Vypráví příběh dvou muzikantů, kteří se po střetu s gangstery převléknou za ženy a připojí k dívčí kapele. "Muzikál Sugar je prostě a jednoduše bezvadně napsaný. Má obrovský nadhled, lehkost, chytrý humor a hudební složku. To je na něm nesmrtelné a rozšířilo to i kult samotného filmu. I sebemenší rolička je tam okouzlující," uvedl Slánský. Mladoboleslavskou inscenaci podle něj tvůrci pojali jako přehlídku působivých kostýmů a scénografie. Zároveň chtěli vytvořit představení, které diváky pobaví a zaujme natolik, aby z divadla odcházeli s úsměvem a chutí se znovu vrátit.
V titulní roli Sugar se představí Hana Marie Maroušková, dvojici muzikantů Joea a Jerryho ztvární Ivo Theimer a Daniel Mišák. V dalších rolích diváci uvidí Petra Mikesku, Karolinu Frydeckou nebo Romana Teprta. Soubor doplní šest hostujících herců, současných studentů nebo čerstvých absolventů hudebně-dramatických oborů. Jsou jimi Ema Karpeles, Veronika Říhová, Nela Chaloupková, Erik Srbený, Milan Cimfe a Alex Krátký. Scénu měl na starost Michal Syrový, dramaturgii Kateřina Suchanová a taneční čísla připravila choreografka Linda Fikar Stránská.
Slánský v mladoboleslavském divadle již režíroval muzikál Donaha! a komedii Dokonalá svatba. Hudební doprovod muzikálu Sugar zajistí orchestr Jakuba Šafra.
Muzikál Sugar měl premiéru na Broadwayi v roce 1972. Libreto napsal Peter Stone podle scénáře filmu Někdo to rád horké režiséra Billyho Wildera, hudbu složil Jule Styne a texty písní Bob Merrill. Český překlad pořídil Ivo Osolsobě, české texty písní napsal Vladimír Fux.