Mladoboleslavské divadlo uvede Zuskovu dramatizaci Pana Theodora Mundstocka

Městské divadlo v Mladé Boleslavi uvede novou autorskou dramatizaci slavného románu Ladislava Fukse Pan Theodor Mundstock. Režie i adaptace se ujal choreograf, režisér a tanečník Petr Zuska. Titulní roli Theodora Mundstocka ztvární umělecký šéf divadla Petr Mikeska. Premiéra se uskuteční na velké scéně divadla v pátek od 19:00, informovala ČTK za divadlo Nikol Kouklová.
Děj románu se odehrává v Praze v době heydrichiády, kde se židovský úředník Theodor Mundstock, spořádaný a kdysi vážený člověk, systematicky připravuje na transport do koncentračního tábora. Ve snaze přežít se uchyluje k bizarním rituálům a vytváří si vlastní ochranný postup. "Fuksův román odkrývá nejhlubší vrstvy lidské psychiky a zachycuje tichý, ale o to intenzivnější zápas člověka se strachem, bezmocí, ale i touhou zachovat si důstojnost. Zuskova dramatizace přináší jedinečné propojení činohry s prvky pohybového divadla a vytváří sugestivní scénický obraz světa, v němž se prolíná mystika, absurdita i tragický humor," uvedla Kouklová.
K tématu se Zuska vrací po více než třiceti letech, už v roce 1990 ho zpracoval jako neverbální absolventskou inscenaci na AMU. Nyní jde o jeho první činoherní dramatizaci. "Celá ta desetiletí jsem cítil, že se k Mundstockovi musím vrátit. Dnes navíc vnímám silné paralely se současností – společnost se znovu rozděluje," uvedl Zuska.
Zuska, který v Mladé Boleslavi hostuje poprvé, patří k nejvýraznějším osobnostem české taneční a divadelní scény. Jako umělecký šéf vedl Balet Národního divadla v Praze, vytvořil více než padesát inscenací doma i v zahraničí a za svou tvorbu získal řadu prestižních ocenění.
V roli Mona se mladoboleslavskému publiku poprvé představí mladý tanečník Lukáš Faul, v dalších rolích hrají Daniel Mišák, Roman Teprt, Petr Bucháček, Lucie Matoušková, Karolina Frydecká a Svatava Hanzl Milková. Dramaturgii má na starost Kateřina Suchanová, scénu navrhl Daniel Dvořák, kostýmy vytvořil Pavel Knolle.