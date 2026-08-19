Mladoboleslavský magistrát zaregistroval pro podzimní volby všech osm kandidátek

Mladoboleslavský magistrát zaregistroval pro podzimní komunální volby všech osm podaných kandidátních listin. Žádnou neodmítl, strany už mají přidělená také čísla. ČTK to dnes řekla mluvčí magistrátu Šárka Charousková. Také před minulými komunálními volbami podalo kandidátní listinu osm subjektů, do 33členného zastupitelstva se po volbách dostalo šest z nich.
Stejně jako před čtyřmi lety mají společnou kandidátku ANO 2011 s Volbou pro Mladou Boleslav, letos je jejím lídrem současný primátor Jiří Bouška. ODS jde do voleb s podporou TOP 09 a nezávislých, kandidátku vede Michal Koliáš. V čele kandidátky Starostů a nezávislých je náměstek primátora Daniel Marek.
Lídryní kandidátky Šance pro Mladou Boleslav je Jana Krumpholcová (Zelení), na kandidátce jsou i Piráti, kandidáti KDU-ČSL a nezávislí. Hlas pro Boleslav vede Robin Povšík a SPD Jiří Gaudin. Lídrem kandidátky KSČM, Stačilo, nezávislí je Jozef Šedo.
Do zastupitelstva druhého největšího středočeského města kandidují i Motoristé sobě, jméno lídra dosud nezveřejnili. "Strana se k lídrům kandidátek vyjádří příští týden," řekl ČTK mluvčí Motoristů Lukáš Koutník.
Před čtyřmi lety v Mladé Boleslavi volby vyhrálo ANO 2011+Volba pro Mladou Boleslav, získaly 11 mandátů. Druhá skočila koalice ODS, TOP 09 a nezávislých s devíti mandáty. STAN a Šance pro Mladou Boleslav získaly po čtyřech zastupitelích, SPD tři a Hlas pro Boleslav dva.
Město vede koalice ANO 2011 a Volba pro Mladou Boleslav, ODS, STAN a Hlas pro Boleslav. Podle koaliční dohody byl primátorem do dubna 2024 Raduan Nwelati (ODS), poté ho vystřídal Jiří Bouška (ANO).
Letošní komunální volby se uskuteční 9. a 10. října.
Zaregistrované politické subjekty pro komunální volby v Mladé Boleslavi v roce 2026 a 2022 a oznámení lídři:
Název volebního uskupení Lídr 2026 Lídr 2022
ODS s podporou TOP 09 a nezávislých Michal Koliáš Raduan Nwelati
Hlas pro Boleslav Robin Povšík Robin Povšík
ANO 2011 a Volba pro Mladou Boleslav Jiří Bouška Jiří Bouška
Starostové a nezávislí Daniel Marek Pavel Nechanický
Levicoví občané - Tomáš Suchý
KSČM, Stačilo, nezávislí Jozef Šedo
Šance pro Mladou Boleslav Jana Krumpholcová Jana Krumpholcová
Krásná Mladá Boleslav - Jan Krištofiak
Svoboda a přímá demokracie (SPD) Jiří Gaudin Lada Hrádková
Motoristé sobě dosud nezveřejněn -
zdroj: zástupci volebních uskupení, volby.cz, www.mb-net.cz