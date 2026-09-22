Mladoboleslavští kriminalisté obvinili 11 lidí z výroby a distribuce pervitinu

Mladoboleslavští kriminalisté minulý týden obvinili jedenáct lidí kvůli výrobě a distribuci pervitinu. Při zásahu na Mladoboleslavsku, Nymbursku, Kutnohorsku a v Jablonci nad Nisou v Libereckém kraji policisté odhalili dvě varny a zajistili téměř dva kilogramy krystalické látky, kterou budou odborníci zkoumat. Zajistili také více než milion korun, zbraň a náboje. Všechny obviněné poslal soud do vazby, v případě odsouzení jim hrozí až deset let vězení. Na webu o tom dnes informovala středočeská policejní mluvčí Barbora Schneeweissová.
Zásahu předcházelo několikaměsíční vyšetřování. Policisté při něm provedli 12 domovních prohlídek. "Během noci z 15. na 16. září si policisté došli pro 11 osob, které na několika místech zadrželi. Jedná se o skupinu devíti mužů ve věku od 38 do 67 let a dvou žen ve věku 38 a 44 let," uvedla mluvčí.
Jako hlavního organizátora skupiny policie označila sedmapadesátiletého muže. Podle kriminalistů dohlížel na výrobu metamfetaminu, sám se na ní podílel, drogu balil a předával dalším členům skupiny. Zároveň podle policie řídil a koordinoval jejich činnost. Ostatní členové skupiny podle vyšetřovatelů zajišťovali například nákup látek a dalších potřeb pro výrobu drog, samotnou výrobu, přepravu materiálu či následnou distribuci. Někteří také poskytovali prostory pro varny.
Kriminalisté všech 11 zadržených obvinili z nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami. Okresní soud v Mladé Boleslavi rozhodl 18. září o vzetí všech obviněných do vazby.