Mladoboleslavští lídři chtějí řešit dopravu, parkování a bezpečnost

Lídři stran a hnutí kandidujících v Mladé Boleslavi v podzimních komunálních volbách se shodují na potřebě řešit ve městě zejména dopravu, parkování a bezpečnost. Většina připouští úvěry na významné investice a podporuje parkovací domy i záchytná parkoviště. Ohledně povolební spolupráce se většinou nechtějí vymezovat, vyplývá z jejich odpovědí v anketě ČTK. ČTK oslovila lídry sedmi kandidujících uskupení navazujících na kandidátky z předchozích komunálních voleb.
(Odpovědi jsou řazeny abecedně podle názvu strany)
1. Co považujete za hlavní úkol pro město v novém období a jak jej chcete dosáhnout? Budete ochotni kvůli tomu město zadlužit nebo jak získáte peníze?
ANO 2011 + Volba pro Mladou Boleslav, lídr Jiří Bouška
Chceme, aby obyvatelé měli jistotu stabilního zaměstnání, v čemž je klíčová budoucnost Škody Auto jakožto dominantního zaměstnavatele v regionu. Automobilka se vypořádává s různými globálními výzvami a my musíme lokálně pomáhat tomu, aby tu vznikala například adekvátní dopravní infrastruktura. Proto prosazujeme velké dopravní projekty z vládního usnesení. Dotáhneme investice spolufinancované z EU v aktuálním období. Budeme pokračovat v naší snaze získávat pro město i další externí prostředky (stát, kraj, EU, privátní sektor). Případné úvěry budeme čerpat pouze na investiční záměry, které poslouží rozvoji města.
Hlas pro Boleslav, lídr Robin Povšík
Rozšířit parkovací zónu na celé sídliště, preferovat "místňáky" a zajistit nové parkovací kapacity. Budovat na Starém Městě a vedle Škodovky dostupné byty, aby odsud nemusely naše děti utíkat. Výrazně posílit financování malých sportů, podpořit rozvoj a kvalitu trenérů, rychle postavit tréninkovou halu. Rozhodnout o výstavbě nového zimního stadionu, nezapomenout na zadržování dešťové vody a zastínění i ochlazování škol a školek. Kvůli bytům a zimnímu stadionu se můžeme zadlužit, ostatní zvládne běžný rozpočet.
KSČM, Stačilo, Nezávislí, lídr Jozef Šedo (KSČM)
Hlavní prioritou je bezpečné město. Budeme usilovat o posílení městské policie, rozhodně nechceme zadlužovat město Mladou Boleslav, využijeme k tomu dotace z kraje, státu, v případě i EU. Budeme se snažit jednat s vládou ČR o změnách pravomoci pro městskou policii, aby měla stejné podmínky a pravomoci jako státní policie.
ODS s podporou TOP 09 a nezávislých, lídr Michal Koliáš (ODS)
Mladá Boleslav nemá jeden problém. Řeší dopravu, parkování, bezpečnost i stav některých budov. Všechny tyto priority máme v našem programu. Za stejně důležité ale považuji změnit vztah města k jeho obyvatelům. Radnice musí lidem více naslouchat a méně jim vysvětlovat, proč něco nejde. Chceme pokračovat v investicích, ale hospodařit odpovědně. Využijeme vlastní prostředky, dotace i v odůvodněných případech úvěry. Zadlužovat město kvůli běžnému provozu nechceme. U velkých investic ale nemá smysl bát se úvěru, pokud má investice jasný přínos a město ji dokáže splácet.
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ, lídr Daniel Marek
Za hlavní úkol považuji zlepšení kvality života v Mladé Boleslavi – od bezpečnosti, dopravy a bydlení přes moderní školství, odpadové hospodářství až po kvalitní veřejný prostor a rekonstrukci Domu kultury. Chceme dokončit rozpracované projekty a soustředit se na investice s konkrétním přínosem. Město nechceme bezhlavě zadlužovat. Využijeme vlastní zdroje, dotace, spolupráci s krajem, státem i soukromými investory.
Svoboda a přímá demokracie (SPD), lídr Jiří Gaudin
Za hlavní považujeme zvrátit trend vylidňování města a nahrazování rodilých Boleslaváků zahraničními dělníky či přistěhovalci. Toto je jedna z mála oblastí, kde jsme ochotni akceptovat zadlužení města. Nicméně konkrétní opatření musí být nastavena jako celek a jdou napříč oblastí bezpečnosti, dostupným bydlením, dopravou a parkováním, mimopracovním vyžitím i dostupností služeb. Naši kandidáti budou náš program prezentovat během kontaktní kampaně přímo v ulicích našeho města. Vraťme Boleslav Boleslavákům.
Šance pro Mladou Boleslav, lídryně Jana Krumpholcová (Zelení)
Mladá Boleslav se musí stát dobrým domovem – magistrát má více naslouchat lidem a rychleji řešit jejich problémy. Těmi jsou nedostatečný pocit bezpečí a sociální problémy, drahé bydlení, chátrající městský majetek, skomírající podnikání v centru aj. Chceme posílit městskou policii a sociální programy, navýšit městský bytový fond na deset procent a investovat do školek, škol a sportovních zařízení. Prostředky k tomu získáme díky transparentnímu zadávání veřejných zakázek, kde ušetříme až stovky milionů ročně. To je však možné, pouze pokud nám občané dají Šanci nahradit strany ve vedení města.
2. S jakou stranou či koalicí budete ochotni po volbách spolupracovat, s jakou nikoliv?
ANO 2011 + Volba pro Mladou Boleslav, lídr Jiří Bouška
Vyjadřovat se k případné spolupráci mi před volbami připadá velmi troufalé a předčasné. Soustředíme se na vlastní práci a její výsledky. Považujeme za zásadní, že téměř vše, co před čtyřmi lety naše uskupení ANO 2011 a Volba pro Mladou Boleslav avizovalo, je dokončené nebo rozpracované. O tuto vizitku se opíráme a budeme se s ní ucházet o podporu obyvatel. Jejich hlasy rozhodnou a my každý z nich vždy přijímáme s velkou pokorou.
Hlas pro Boleslav, lídr Robin Povšík
Hlas pro Boleslav má dlouhodobě největší shodu s týmem primátora Jiřího Boušky, takže naše první jednání bude určitě s ním. Jinak odmítám kohokoliv z jednání a spolupráce vylučovat. Povinností politika je se dohodnout a najít řešení.
KSČM, Stačilo, Nezávislí, lídr Jozef Šedo (KSČM)
Budeme jednat s každou stranou, která se bude přiklánět k našemu programu.
ODS s podporou TOP 09 a nezávislých, lídr Michal Koliáš
Chceme pokračovat na půdorysu stávající koalice. Ukázalo se, že i přes některé rozdílné názory spolu dokážeme pracovat a přinášet výsledky. Město potřebuje stabilitu, ne další politické experimenty. Po volbách budeme hledat partnery, se kterými se shodneme na tom, co je pro Mladou Boleslav důležité. Nechceme koalici za každou cenu. Chceme koalici, která bude schopná město řídit a posouvat dopředu.
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ, lídr Daniel Marek
Zde je těžké předjímat, nicméně jsme připraveni jednat se všemi demokratickými stranami a uskupeními, která budou chtít pracovat věcně pro Mladou Boleslav a respektovat naše klíčové priority. Nechceme předem stavět zbytečné bariéry ani rozdávat politická ultimáta. Rozhodující bude shoda na programu, rozumném řízení města a odpovědném hospodaření.
Svoboda a přímá demokracie (SPD), lídr Jiří Gaudin
Jsme připraveni převzít politickou odpovědnost v oblasti bezpečnosti a nejen tam. Spolupracovat budeme s tím, kdo bude prosazovat projekty, které jsou v souladu s našimi hodnotami a cíli. V úrovni komunálu neřešíme stranické průkazky a naše dosavadní činnost, věřím, toto za stávající volební období potvrdila. Na druhou stranu se nekompromisně vymezíme proti progresivistickým sociálním i ekologickým experimentům.
Šance pro Mladou Boleslav, lídryně Jana Krumpholcová (Zelení)
Prokázali jsme vůli spolupracovat a hledat řešení už rozšířením předvolební koalice, kdy se nám daří spojovat tradiční hodnoty s odvahou pomáhat tam, kde je to potřeba. Povolební strategie hodně záleží na tom, jak silné nám rozdají voliči karty. Nebudeme spolupracovat s extrémními stranami, jako jsou SPD, Motoristé nebo komunisté. My však nasloucháme všem občanům bez ohledu na to, koho volí.
3. Mladá Boleslav se dlouhodobě potýká s intenzivní dopravou a nedostatkem parkovacích míst. Jaká konkrétní opatření chcete v příštích čtyřech letech prosadit, aby se situace zlepšila pro obyvatele i lidi dojíždějící do města, a jaký měřitelný výsledek slibujete?
ANO 2011 + Volba pro Mladou Boleslav, lídr Jiří Bouška
Na různých úrovních věnujeme maximum energie prosazování všech dopravních projektů, které jsou součástí vládního usnesení na podporu Mladoboleslavska a celkově mají hodnotu v řádu miliard korun. V nadcházejícím období to bude například zkapacitnění křižovatky mezi Mladou Boleslaví a Kosmonosy. Po vzoru letošního zavedení parkovacího systému ve velké části města ho budeme rozšiřovat i dál. Určitě chceme zachovat MHD zdarma pro děti a seniory a roční kupón za tisícovku pro ostatní, což je projekt, který jsme zavedli v roce 2022. Další alternativou je také podpora sdílených kol.
Hlas pro Boleslav, lídr Robin Povšík
Parkovací systém do severního města. Ochrana místních lidí je absolutní priorita. Vybudovat nové kapacity, zejména více menších parkovacích domů. Zavedením minibusů chceme zvýšit obsluhu příměstských částí. To může hodně pomoci. Co neplánujeme, je systém P + R na okraji města. To při velikosti MB nedává smysl, nikdo by to nevyužíval.
KSČM, Stačilo, Nezávislí, lídr Jozef Šedo (KSČM)
Pro občany Mladé Boleslavi zajistíme rezidenční místa v místě bydliště a postavíme více parkovacích domů. Pro lidi dojíždějící do města zřídíme záchytné parkoviště s využitím městské hromadné dopravy.
ODS s podporou TOP 09 a nezávislých, lídr Michal Koliáš (ODS)
Za poslední čtyři roky vzniklo v Mladé Boleslavi bezmála tisíc nových parkovacích míst. Teď chceme udělat další krok. Dokončíme celoplošný systém Dopravy v klidu, rozšíříme rezidentní parkování a budeme pokračovat ve výstavbě parkovacích domů. Součástí řešení budou také P+R parkoviště s návazností na MHD. Nechceme z parkování udělat další restrikci. Cílem je, aby se lidem v Mladé Boleslavi lépe bydlelo – a aby po příjezdu domů měli kde zaparkovat. Náš slib je konkrétní: o 15 procent zvýšíme parkovací kapacitu a rezidentním režimem pokryjeme všechna sídliště.
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ, lídr Daniel Marek
V dopravě se chceme soustředit na dokončení parkovacího systému v celém městě, chceme také vybudovat záchytná parkoviště, postavit další parkovací dům a zkapacitnit parkoviště u zimního stadionu. Zároveň se chceme věnovat hromadné autobusové dopravě, nejen revizi linek a spojů, ale především zavést MHD zdarma pro všechny, aby byla skutečnou alternativou k autu. Podle zkušeností třeba z Kolína to skutečně dává smysl ekologicky i ekonomicky, a pomůže to nejen se zahuštěnou dopravou, ale právě i s parkováním.
Svoboda a přímá demokracie (SPD), lídr Jiří Gaudin
Bavme se spíše o regulaci parkování a efektivním nastavení systému jako celku, a to jak v oblasti dopravy, tak v parkování. Ochrana rezidentů bez šikany přespolních návštěvníků. P+R parkovací domy na obvodu města (u nového nádraží, na sjezdu z D10 či u ulice Průmyslová). Rádi bychom parkovací dům u koupaliště či finančního úřadu nebo „zimáku“. Zároveň nechceme zdražovat parkovné. Chceme zefektivnit systém. Dále máme pro klienty úřadu program "Na úřady na kole".
Šance pro Mladou Boleslav, lídryně Jana Krumpholcová (Zelení)
Naše koalice má dva cíle: zvýšit komfort řidičů výstavbou parkovišť P+R na okrajích města, rozšířit parkovací zóny a zároveň uvolnit silnice tím, že více lidí bude využívat jiné způsoby dopravy. Máme plán na reformu MHD, která bude jezdit častěji, logičtěji a nabídne rychlé přestupy i moderní nástup všemi dveřmi. Občané ocení propojení cyklotras s přilehlými obcemi i bezpečnější dopravu kolem škol pro pěší. Je nutné lépe plánovat a o připravovaných úpravách v dopravě včas informovat dotčené občany, aby důvěřovali magistrátu.