Příjemné osvěžení. V pražských ulicích je 47 mlžítek, jedno stylové přibylo na Hradě

Celkově jich je v Praze instalováno 47, o tři více než loni.
Letní osvěžení se vrací také na Pražský hrad. První mlžítko se loni objevilo ve Zlaté uličce a podle Pražských vodovodů a kanalizací (PVK) si rychle získalo oblibu.
„Letos proto přibyla další dvě stanoviště – u Prašného mostu a na 2. nádvoří. Právě tam dostalo mlžítko speciální podobu, aby citlivě navázalo na původní prvorepublikový poklop od Jože Plečnika,“ řekl tiskový mluvčí společnosti Tomáš Mrázek.
PVK nainstalovaly dva typy zařízení. První mlží nepřetržitě, tzv. osvěžítko pak nabízí možnost se i napít.
Mlžítka se nacházejí například na Staroměstském náměstí, Újezdu, Ovocném trhu, Pohořelci, Mariánském a Karlínském náměstí, v Řepích a jinde.
Přesné umístění mlžítek a osvěžítek lze také najít na mapách od Google pomocí klíčového slova „mlžítko“.
Mlžítka se aktivují automaticky v předem stanoveném časovém intervalu za předpokladu, že okolní teplota přesáhne 23 stupňů. Osvěžítka jsou samoobslužná.