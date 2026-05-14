Mnichovo Hradiště otevře skatepark za 11 milionů korun

V Mnichově Hradišti na Mladoboleslavsku končí stavba skateparku v areálu bývalého letního kina. Sportoviště bude zpřístupněné do konce týdne, slavnostní otevření město chystá na 29. května. Betonový skatepark, s jehož stavbou začala společnost Bonidee MNG loni na podzim, vyšel zhruba na 11 milionů korun. ČTK to za město řekl Martin Weiss.
Dnes firma odstraní ze skateparku oplocení. "K dokončení ještě zbývají drobnosti, ale místo už je přístupné," řekl Weiss. Areál se podle něj podařilo dokončit oproti původním plánům rychleji a také o 270.000 korun levněji. Součástí slavnostního otevření bude exhibice místních skateboardistů a možnost pro děti vyzkoušet si jízdu na skateboardu pod dohledem zkušených jezdců.
Betonový skatepark o rozloze 740 metrů čtverečních nahradil předchozí plechové sportoviště. "Skatepark je vůči původnímu areálu větší a disponuje i mobiliářem, pobytovými schody a prostorem vymezeným pro sáňkování v zimních měsících. V porovnání s tradičním pojetím skateparku je tento areál vcelku unikátní," uvedla společnost Bonidee MNG na webu. Lidé budou v areálu moci jezdit na skateboardech, kolech, koloběžkách a bruslích.
O otevření nového skateparku a pumptracku informoval tento týden i Nymburk. Tamější skatepark vyšel na 17,5 milionu korun. Slavnostní otevření bude 31. května.