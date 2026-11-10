Starostou Mníšku pod Brdy u Prahy se stal opět Petr Digrin (STAN), který byl v čele radnice i v minulém období a předtím v letech 2006 až 2018. Místostarostkami jsou nadále Daniela Páterová (Mníšek-Město pro rodinu) a Hana Kotoučová (Sdružení nestraníků Mníšek pod Brdy). Nové vedení města zastupitelé zvolili na pondělním ustavujícím zasedání, informovala dnes radnice na facebooku.
Novou koalici uzavřeli Starostové a nezávislí, Mníšek-Město pro rodinu a Sdružení nestraníků. Na dosavadní koalici se podílelo ještě Spolu. Digrin, který je kastelánem mníšeckého zámku, bude nadále neuvolněným starostou, tedy bez nároku na plný plat. Obě místostarostky budou naopak uvolněné.
"Systém neuvolněného starosty a dvou uvolněných místostarostek se v minulém volebním období osvědčil, proto ho nechceme měnit," uvedl Digrin. Řadovými radními se stali Luboš Tomiska (STAN) a Zdeněk Vyskočil (Mníšek- Město pro rodinu).
Volby v šestitisícovém Mníšku vyhráli STAN, kteří získali šest z 15 křesel v zastupitelstvu. Společně pro Mníšek a Mníšek-Město pro rodinu mají po třech mandátech. Zbylá tři uskupení, Spolu Mníšek - KDU-ČSL, TOP 09 a Nezávislí, ODS a Sdružení nestraníků Mníšek pod Brdy, získala po jednom křesle.