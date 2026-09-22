Moderní horské stavení

Právě s těmi to podmínkami se museli vypořádat i realizátoři novostavby Haus Immi ve vorarlberské vesničce Ebnit. Klempířská firma Bejos proto zvolila materiál, který zaručí dlouhou životnost, odolnost i snadnou montáž v náročných horských podmínkách. Jasnou volbou se stala hliníková krytina PREFA.
Lehkost materiálu jako logistická výhoda
Jednou z hlavních předností, kterou hliníková krytina nabízí, je její extrémně nízká hmotnost. Díky tomu nebylo pro dopravu ani samotnou manipulaci na staveništi zapotřebí využívat těžké jeřáby. Mistr klempíř Jakob Berchtold, který projekt osobně vedl, oceňuje, jak se díky vlastnostem materiálu zjednodušila celá práce na střeše. Zatímco klasická těžká skládaná krytina představuje obrovskou zátěž pro krov i celou konstrukci budovy, hliník zbytečně nezatěžuje statiku domu, což architektovi umožnilo navrhnout mnohem subtilnější a elegantnější dřevěnou konstrukci.
Ochranný štít, který odolá tuně sněhu
V drsných zimních podmínkách v Ebnitu musí střecha běžně unést extrémní zatížení sněhem. Střešní panel PREFA R.16 je v kombinaci s integrovanými solárními panely navržen tak, aby toto zatížení bez problému zvládl. Unikátní systém pokládky a skrytého kotvení zabraňuje zatékání vody z tajícího sněhu a odolává i vichřicím. Hliníkový povrch s barevnou úpravou P.10 černá navíc nerezaví a nedochází u něj k degradaci materiálu vlivem UV záření, což bývá běžný problém jiných krytin ve vysokohorských podmínkách.
Zjednodušená montáž a integrace technologií
Z pohledu realizační firmy bylo největším benefitem použití integrované solární architektury v podobě solárních panelů PREFA, které jsou součástí střešní krytiny. Na rozdíl od běžné montáže fotovoltaiky, která vyžaduje kotevní vruty skrz střešní krytinu do krokve či bednění, jsou integrované solární panely PREFA přímou součástí střešního systému. Eliminují tak riziko narušení hydroizolace a tvoří ucelený střešní plášť. Klempířské řemeslo se tak propojilo s moderní technologií zcela přirozeným způsobem. A majitelé domu tak získali jistotu, že jejich střecha bude bezchybně fungovat desítky let, aniž by vyžadovala jakoukoli údržbu nebo servisní zásahy.
O projektu:
|Země: Rakousko Objekt, místo: rodinný dům, Dornbirn / Ebnit Typ stavby: novostavba Architekti: Rigu Jürgen Haller Architektur / Baumanagement GmbH, Mellau
|Realizace: Bejos Berchtold Jochen Spenglerei GmbH, Dornbirn Typ střešní krytiny: střešní panel R.16, solární střešní panel Barva střešní krytiny: P.10 černá FOTOGRAFIE: Croce & WIR