Modernizace endoskopického centra v Kolíně za 93 mil. Kč má zkrátit čekací doby

Autor: ČTK
  12:41aktualizováno  12:41
Sledovat Metro na Googlu
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

V kolínské nemocnici je od začátku září v provozu zmodernizované endoskopické centrum. Díky rozšíření kapacity by se měly čekací doby na endoskopická vyšetření zkrátit přibližně o třetinu. Centrum nyní provádí přes 200 endoskopických zákroků týdně. Modernizace zahrnující stavební práce a nové technologie vyšla zhruba na 93 milionů korun bez DPH, informovala dnes v tiskové zprávě mluvčí nemocnice Iveta Vávrová.

"Naši pacienti s podezřením na rakovinu tlustého střeva se tak díky zkrácení čekacích dob na preventivní kolonoskopii dostanou rychleji ke své diagnóze, a tím i k případné léčbě, pokud je dál potřeba," uvedl předseda představenstva nemocnice Petr Chudomel.

Důvodem modernizace byla mimo jiné končící životnost RTG zobrazovací techniky. Pracoviště získalo nový RTG přístroj Siemens Icono a endoskopické věže Fujifilm řady 8000 umožňující vyšetření ve 4K rozlišení. Podle nemocnice umožňuje nové vybavení kvalitnější diagnostiku při nižší radiační zátěži pacientů.

Součástí modernizace bylo i vybudování dalšího zákrokového sálu a rozšíření dospávacích prostor. Centrum tak může zvýšit počet výkonů a u více pacientů provádět výkony v analgosedaci. "Nový sál pak umožní navýšit počty výkonů, především pro screening kolorektálního karcinomu a pro endosonografická vyšetření slinivky břišní, což je důležitá metoda při diagnostice nádorů," uvedl primář endoskopického centra Filip Neumann.

Zdravotníci v centru ročně provedou přes 6000 zákroků a 6500 ambulantních vyšetření. Po uvedení pracoviště do plného provozu na začátku září vzrostl počet endoskopických zákroků na víc než 200 týdně. Kolínské centrum se zaměřuje mimo jiné na invazivní endoskopii a pokročilé endoskopické techniky. Péči poskytuje i pacientům mimo region. Patří do sítě center vysoce specializované péče pro digestivní endoskopii ministerstva zdravotnictví. Je rovněž centrem pro biologickou léčbu idiopatických střevních zánětů a screeningovou kolonoskopii.

Rekonstrukce trvala téměř rok a nemocnice ji uskutečnila bez přerušení provozu pracoviště. Stavební práce vyšly na 35,5 milionu korun a technologie na zhruba 57,5 milionu korun bez DPH. Většina přístrojů byla hrazena z dotace IROP a zbytek včetně stavebních prací platila nemocnice z vlastních zdrojů.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Petřínská lanovka se vrací po dvou letech. Nové kabinky od Anny Marešové mrkají, jízda zdraží

Novinkami prošla i mezistanice Nebozízek – dostala nový vzhled a proměnila se v...

Čekání je u konce. Petřínská lanovka se po téměř dvou letech vrací do provozu, tentokrát s moderními kabinkami a automatickým systémem. Nové vozy se při míjení mohou na sebe usmát světelným mrknutím,...

Pražané vzali Průmyslový palác útokem. Vstupenka za 91 korun už není k mání ani jedna

Rekonstrukce Průmyslového paláce (2022)

Průmyslový palác se po letech rekonstrukce brzy otevře veřejnosti. Kdo chtěl být mezi prvními, mohl si koupit komentovanou prohlídku za symbolických 91 korun. Zájem byl ale tak velký, že všechny...

Docentí sága ještě nekončí. Po úspěchu třetí řady má příběh uzavřít čtyřka

Ondřej Vetchý a Ivan Trojan v seriálu Docent (2026)

Kriminální minisérie Docent má za sebou třetí řadu a Česká televize může být spokojená. Závěrečný díl sledovalo 1,402 milionu diváků starších 15 let a kriminální minisérie se znovu stala...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pražská MHD bez stresu: Přehled tarifů, zón i nejčastějších chyb, kterým se vyhnout

Souprava tramvají T3 na Mánesově mostě.

Pražská MHD nepatří k těm nejsložitějším. První (ale třeba i po dlouhé době opakovaný) výlet do českého hlavního města se tak nemusí změnit v nejnákladnější exkurzi roku kvůli špatnému lístku nebo ve...

Nahá Sydney Sweeney pobouřila sportovkyně. Proti reklamě se ozvaly i české reprezentantky

Kampaň americké společnosti Novig, která která provozuje platformu zaměřenou na...

Nahá Sydney Sweeney, několik míčů a slovo sport opakované stále dokola. Nová reklama měla propagovat platformu pro sportovní predikce, místo toho pobouřila olympijské vítězky i české reprezentantky....

Třinec odhalí legendární kotvu, na historii plavidla zavzpomínají i její kapitáni

Instalace kotvy poslední československé námořní lodi Třinec na náměstí T. G....

Na opraveném náměstí T. G. Masaryka v Třinci přibyla nová šestitunová dominanta. Dnes v 15.00 hodin ji zástupci města Třince společně s Námořním muzeem ČR slavnostně odhalí. Jde o originální kotvu ze...

23. září 2026  5:52,  aktualizováno  5:52

Velký návrat české fantasy: Marek Lambora přijde o dceru a rozpoutá boj s časem

Princ zakletý v čase - Marek Lambora a Eliška Křenková

Česká fantasy série Princezna zakletá v čase se vrací a tentokrát má jít pořádně do tuhého. Třetí díl postaví do centra krále Jana, kterému během narozeninové slavnosti unesou dceru Bellu. Po...

23. září 2026

Brněnskou přehlídku seriálů dnes zahájí Oddíl B z vězeňského prostředí

ilustrační snímek

Nový český seriál z vězeňského prostředí Oddíl B dnes v brněnském Divadle Husa na provázku zahájí festival Serial Killer. Zúčastní se režisér Jan Prušinovský...

23. září 2026,  aktualizováno 

Hradecký krajský soud bude opět řešit případ závěti po továrníkovi Řípovi

ilustrační snímek

Krajský soud v Hradci Králové se dnes bude znovu zabývat případem možné falešné závěti po továrníkovi Františku Řípovi. Odvolací Vrchní soud v Praze původní...

23. září 2026,  aktualizováno 

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Výskyt myší i poškozený strop. Inspekce zavřela Billu v Brně

Potravinářská inspekce zavřela kvůli hlodavcům Billu v Brně. (21. září 2026)

Prodejna Billa ve Stránského ulici v Brně, kterou v pondělí uzavřela Státní zemědělská a potravinářská inspekce kvůli stopám po hlodavcích, je znovu otevřená. Po přijetí nápravných opatření obnovila...

22. září 2026  10:52,  aktualizováno  21:05

Auto srazilo chodce v pražské Libuši, muž má vážné zranění hlavy

Vážná dopravní nehoda uzavřela ulici Meteorologickou v pražské Libuši. (22....

V pražské Libuši dnes večer došlo k vážné nehodě, při které osobní vozidlo srazilo chodce. Vážně zraněného muže okolo 35 let převezla záchranná služba do nemocnice. Ke střetu došlo v Meteorologické...

22. září 2026  20:32

Na Smíchov si vezměte dalekohled. Malá písmenka pod značkou matou řidiče na Radlické

Uzavřený směr na Radlické ulici od Ženských domovů. Nově je už jen částečný....

Po měsících sporů mezi Prahou 5 a magistrátem vznikl kompromis. Pro řidiče je opět otevřený pruh na Radlické od Ženských domovů směrem k Plzeňské. Povolení ale platí jen pro část dne. Od 14 do 19...

22. září 2026  16:25,  aktualizováno  20:31

Vlak na trati u Brna srazil a zabil člověka, na jihu Moravy dnes druhého

ilustrační snímek

Na trati mezi Brnem a Bílovicemi nad Svitavou dnes odpoledne vlak srazil a zabil člověka. V úseku Brno Hlavní nádraží - Blansko zavedly České dráhy náhradní...

22. září 2026  18:37,  aktualizováno  18:37

Traktor, montérky a řízky. Václav Roháč vysvětluje, jak vznikl český Traktorman

Václav Roháč je rodák z Valtic na Břeclavsku.

Má maličko bříško a namísto pláště a slipů nosí montérky s laclem. Jmenuje se Traktorman a zrodil se v mysli a na papíře Václava Roháče, kreslíře, kterého znáte ze stránek Metra. Je autorem...

22. září 2026

Botanická zahrada olomoucké přírodovědy hostí výstavu zachycující ptačí svět

BotanickĂˇ zahrada olomouckĂ© pĹ™Ă­rodovÄ›dy hostĂ­ vĂ˝stavu zachycujĂ­cĂ­ ptaÄŤĂ­ svÄ›t

Ptačí svět zachycený různými výtvarnými technikami ukazuje výstava, která dnes začala v Botanické zahradě Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého (UP) v...

22. září 2026  18:10,  aktualizováno  18:10

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Vlak na trati u Brna srazil a zabil člověka, na jihu Moravy dnes druhého

ilustrační snímek

Na trati mezi Brnem a Bílovicemi nad Svitavou dnes odpoledne vlak srazil a zabil člověka, provoz je přerušený. ČTK to řekl mluvčí policie Petr Vala. Policie...

22. září 2026  17:55,  aktualizováno  17:55

Teplická botanická zahrada po čtyřech letech znovu vystavuje sklípkany

TeplickĂˇ botanickĂˇ zahrada po ÄŤtyĹ™ech letech znovu vystavuje sklĂ­pkany

Botanická zahrada Teplice po čtyřech letech znovu vystavuje sklípkany. Letos představuje 60 druhů. Při prvním ročníku v roce 2022 jich bylo zhruba 40. Výstava...

22. září 2026  17:38,  aktualizováno  17:38

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.

Volební speciál 2026

Číst zde