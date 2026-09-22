Modernizace endoskopického centra v Kolíně za 93 mil. Kč má zkrátit čekací doby

V kolínské nemocnici je od začátku září v provozu zmodernizované endoskopické centrum. Díky rozšíření kapacity by se měly čekací doby na endoskopická vyšetření zkrátit přibližně o třetinu. Centrum nyní provádí přes 200 endoskopických zákroků týdně. Modernizace zahrnující stavební práce a nové technologie vyšla zhruba na 93 milionů korun bez DPH, informovala dnes v tiskové zprávě mluvčí nemocnice Iveta Vávrová.
"Naši pacienti s podezřením na rakovinu tlustého střeva se tak díky zkrácení čekacích dob na preventivní kolonoskopii dostanou rychleji ke své diagnóze, a tím i k případné léčbě, pokud je dál potřeba," uvedl předseda představenstva nemocnice Petr Chudomel.
Důvodem modernizace byla mimo jiné končící životnost RTG zobrazovací techniky. Pracoviště získalo nový RTG přístroj Siemens Icono a endoskopické věže Fujifilm řady 8000 umožňující vyšetření ve 4K rozlišení. Podle nemocnice umožňuje nové vybavení kvalitnější diagnostiku při nižší radiační zátěži pacientů.
Součástí modernizace bylo i vybudování dalšího zákrokového sálu a rozšíření dospávacích prostor. Centrum tak může zvýšit počet výkonů a u více pacientů provádět výkony v analgosedaci. "Nový sál pak umožní navýšit počty výkonů, především pro screening kolorektálního karcinomu a pro endosonografická vyšetření slinivky břišní, což je důležitá metoda při diagnostice nádorů," uvedl primář endoskopického centra Filip Neumann.
Zdravotníci v centru ročně provedou přes 6000 zákroků a 6500 ambulantních vyšetření. Po uvedení pracoviště do plného provozu na začátku září vzrostl počet endoskopických zákroků na víc než 200 týdně. Kolínské centrum se zaměřuje mimo jiné na invazivní endoskopii a pokročilé endoskopické techniky. Péči poskytuje i pacientům mimo region. Patří do sítě center vysoce specializované péče pro digestivní endoskopii ministerstva zdravotnictví. Je rovněž centrem pro biologickou léčbu idiopatických střevních zánětů a screeningovou kolonoskopii.
Rekonstrukce trvala téměř rok a nemocnice ji uskutečnila bez přerušení provozu pracoviště. Stavební práce vyšly na 35,5 milionu korun a technologie na zhruba 57,5 milionu korun bez DPH. Většina přístrojů byla hrazena z dotace IROP a zbytek včetně stavebních prací platila nemocnice z vlastních zdrojů.