Informaci přinesl Ropid, regionální organizátor integrované dopravy v Praze a okolí. Opatření vstoupí v platnost v pondělí 1. června a potrvá až do 12. prosince.
„Doteď se pracovalo hlavně na výstavbě nových nástupišť, která po svém dokončení budou sloužit spojům na letiště a do Kladna. Nyní se pozornost zaměří na původní část nádraží, dělníci začnou s přestavbou střední části kolejiště a stávajících nástupišť,“ uvedla v tiskové zprávě Správa železnic.
|
Začala stavba nejdelší části železnice na Kladno. Ministr poslal vzkaz budoucím
Výchozí i cílová stanice tak pro rychlíky a regionální vlaky bude na novém nádraží Praha-Bubny, kde lidé pohodlně ve stanici Vltavská přestoupí na metro C a tramvaje ve směru Florenc, Strossmayerovo nádraží a Holešovická tržnice.
„Týká se to rychlíků a vlaků linek S4, S5, S54, R24, R45 a R42,“ uvedl Ropid v tiskové zprávě. Soupravy R45 a R24 navíc budou zastavovat v zastávce Praha-Výstaviště.
„V úseku Masarykovo nádraží – Praha-Bubny lze využít linku metra B ze stanice Náměstí Republiky s přestupem na C na Florenci směr Vltavská, případně přímou linkou do zastávky Výstaviště.“
Ze zastávky Bílá labuť lze využít přímou tramvajovou linku 34, z oblasti Těšnova a Florence linku 12.
Přestože se dříve mluvilo o tom, že během modernizace / rekonstrukce Masarykova nádraží bude vždy jeho část v provozu, je to teď jinak.
„Původně ano, ale bohužel Správa železnic nakonec rozhodla takto. Důvodem má být i budování dodatečné opory nové platformy nad kolejemi,“ vysvětlil Ropid.