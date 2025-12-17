Díky vylepšení budou moci vlaky kolem Berounky jezdit výrazně rychleji. Jak po renovovaném kolejišti posviští, si ale budou muset pasažéři nějaký čas počkat.
„Zbývá nám ještě provést terénní úpravy a spustit vlakový zabezpečovač ETCS. Po jeho aktivaci se v příštím roce zvýší traťová rychlost na 145 kilometrů za hodinu,“ vysvětluje Mojmír Nejezchleb, který je pověřený řízením Správy železnic (SŽ).
Začala oprava trati mezi Karlštejnem a Berounem, zrychlí dopravu na západ Čech
Samotná stavba patří k jednomu z nejnáročnějších dopravních projektů v kraji. Dělníci se museli vypořádat s náročným terénem. Kolejiště totiž z jedné strany obepíná strmý skalní masiv a z druhé v jeho těsné blízkosti protéká řeka. Výrazně se protáhla i samotná příprava projektu, která odstartovala už na začátku druhé dekády nového tisíciletí. Postup prací museli zástupci SŽ do podrobna probírat s ochránci přírody. To proto, že zmiňovaná trať vede územím Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Český kras.
Náročný zásah ve skalách
Kromě samotného dvojkolejného koridoru bylo třeba upravit také okolní terén. Především zajistit skály, a to opět v souladu s pravidly ochrany přírody v CHKO. Jak připomínají zástupci SŽ, prováděli je specialisté s využitím horolezecké techniky. To vše s ohledem na výskyt chráněných rostlin a živočichů. Některé druhy zvířat, například užovka podplamatá, teď mohou navíc putovat mezi skalami a řekou bezpečně přímo přes trať. Usnadňují jim to propustky pod kolejištěm.
„Obnovou prošly také mosty a další potřebné propustky. Pro přejíždění souprav z jedné koleje na druhou v případě mimořádností nebo výluk nyní slouží nová odbočka, která vznikla přibližně v polovině modernizovaného úseku,“ doplnila výčet novinek mezi Karlštejnem a Berounem mluvčí SŽ Nela Eberl Frýbová s tím, že velké změny se dočkaly cestující v zastávce Srbsko.
Moderna v sousedství secese
V Srbsku jsou po obou stranách kolejiště nová prostorná nástupiště. Pasažéři mají dostatek místa skrýt se pod přístřešky venkovních čekáren. O tom, kdy dorazí jejich spoj a jaké má případně zpoždění, je informuje digitální ukazatel. Na pořádek a bezpečnost dohlíží kamerový systém. „Historickou podobu srbské zastávky pak připomíná věrná replika původního secesního domku,“ podotýká Nela Eberl Frýbová.
Další výhodou nejen pro místní by měla být nová cyklostezka. Vznikne po úplném dokončení prací z nynější obslužné silnice podél trati, která sloužila pro přísun stavební techniky.
Trať mezi Karlštejnem a Berounem projde modernizací, má urychlit dopravu
Železničáři mají postupně v plánu renovovat celý úsek ve směru od Prahy do Berouna. Před nedávnem se podařilo dokončit kolejiště do Radotína. Nynější „Karlštejnská“ část je tak vlastně na opačné straně. Na řadě jsou další kilometry mezi metropolí a Karlštejnem. Jako první by měla projít obnovou část mezi Radotínem a Černošicemi.
Cestování vlakem zrychluje
Cílem je dosáhnout rychlejší, komfortnější a bezpečnější přepravy z metropole na Plzeň a dál na Cheb. Navíc se počítá s nárůstem počtu pasažérů.
„Cestování vlakem z Prahy na západ Čech v posledních letech podstatně zrychlilo. Napomohlo tomu zmodernizování téměř celého koridoru až do Chebu. Další výraznou úsporu času pak cestujícím přinese jízda budoucím Berounským tunelem, kde budou dálkové vlaky jezdit rychlostí až 200 kilometrů za hodinu,“ upozorňuje ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD), který dorazil na slavnostní zakončení modernizace v zastávce Srbsko.
Doprovodili jej zástupci zhotovitele, starostové okolních obcí a také již bývalý šéf rezortu dopravy Martin Kupka (ODS).