Pád člověka z desátého patra domu v Modřanech. Zřejmě sebevražda, říká policie

Z desátého patra bytového domu v pražské čtvrti Modřany dnes vypadl člověk, který na následky pádu zemřel. Kriminalisté případ vyšetřují s podezřením na sebevraždu.

„Zasahujeme u pádu člověka z desátého patra bytového domu s podezřením na sebevraždu,“ informoval mluvčí pražské policie Jan Daněk o neštěstí v ulici Mezi Vodami s tím, že policisté vyšetřují další podrobnosti.

„Na žádost policie zasahovala na místě hasičská jednotka, a to za účelem poskytnutí zástěny a otevření bytu. K tomu byl použitý žebřík a lezecká technika. Dále jsme případ předali policii,“ sdělil iDNES.cz mluvčí pražských hasičů Miroslav Řezáč.

K případu vyjela i posádka záchranné služby s lékařem a inspektorem. „Probíhala telefonicky asistovaná resuscitace. Po příjezdu záchranky, ale bylo jasné, že osoba utrpěla zranění neslučitelná se životem, a lékařem byla poté konstatovaná smrt,“ řekl redakci mluvčí zdravotnické záchranné služby Karel Kirs.

Policie zasahuje v Praze v ulici Mezi Vodami ve čtvrti Modřany. Z desátého patra bytového domu zde vypadl člověk, který zemřel. Kriminalisté případ vyšetřují s podezřením na sebevraždu.

