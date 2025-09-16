Hlídka je dostihla na křižovatce ulic Lysinská a Darwinova. Strážníci je ani nemuseli extra prohledávat. Trysky od sprejů, gumové rukavice a dlaně od barvy je jednoznačně usvědčovaly.
Při následné kontrole okolí strážníci objevili nápisy na autobusové zastávce Tylova čtvrť, v podchodu u zastávky Družná a na informační značce v nedalekém parku.
K autorství uvedených nápisů se mladíci přiznali. Oba „umělce“ ve věku čtrnácti a dvanácti let si převzala státní policie k dalšímu šetření.
