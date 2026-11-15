Na první lyžování na Monínci dorazilo za slunečného počasí až 500 lidí

Autor: ČTK
  15:43aktualizováno  15:43
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| foto: ČTK

Na první lyžování letošní zimní sezony dnes do areálu Monínec u Sedlce-Prčice na Příbramsku dorazilo podle odhadu 400 až 500 lidí. Středisko podle svého vedení zahájilo sezonu jako první v Česku, lyžařům zatím zpřístupnilo horních 600 metrů hlavní sjezdovky. Celou 1200 metrů dlouhou trať plánuje otevřít 27. listopadu, zprovoznění spodní části zdržela rekonstrukce budovy. ČTK to řekl ředitel areálu Jaroslav Krejčí.

"Je plné parkoviště pod kotvou plus všechna parkoviště u hotelu, odhaduji, že to bude mezi 400 a 500 lidmi," řekl Krejčí. Počasí podle něj lyžování přeje, je slunečno a chladno. Uvedl, že první lyžování si pochvalují také návštěvníci. Na sjezdovce je podle něj až metr sněhu a upravená trať je široká téměř 30 metrů. Ředitele areálu mile překvapila kvalita sněhu uchovaného z minulé zimy. "Je moc pěkný, suchý, zatím velká spokojenost," dodal.

Brzký začátek lyžařské sezony umožňuje na Monínci technologie Snowfactory, která dokáže vyrábět sníh i při teplotách nad bodem mrazu. Areál využívá devět těchto zařízení a také sníh uchovaný z předchozí zimy pod speciálními izolačními plachtami. Letos měl dva sněhové sklady, z původního množství se podle Krejčího podařilo zachovat téměř 50 procent. Loni to bylo přibližně 53 procent.

V horním skladu zůstalo kolem 8000 metrů krychlových sněhu, další zásoby má areál ve spodní části. Zhruba 40 procent sněhu potřebného k přípravě sjezdovky pochází z loňských zásob, zbývajících 60 procent tvoří nově vyrobený sníh. Loni středisku při přípravách pomohly listopadové mrazy, během nichž mohlo spustit běžná sněhová děla. Letos podle Krejčího podobné ochlazení v předpovědi zatím chybí. Náklady na výrobu sněhu jsou podle něj díky zafixovaným cenám energií zatím únosné.

Ceny skipasů zakoupených přes internet zůstaly podle Krejčího na loňské úrovni, zdražily pouze při nákupu na pokladně. Dnešní zahájení sezony doprovodil odpolední program s DJ, lyžování pokračuje i večer od 18:00 do 21:00. V pondělí bude areál otevřený od 09:00 do 16:00 a od 18:00 do 21:00, v úterý pouze přes den. Ve středu a ve čtvrtek nabídne večerní lyžování, v pátek a sobotu denní i večerní. Od 22. listopadu bude v pondělí zavřeno, od úterý do čtvrtka se bude lyžovat večer, v pátek a sobotu přes den i večer a v neděli pouze přes den.

Monínec zahajuje lyžařskou sezonu kolem poloviny listopadu pravidelně od roku 2016. Loni se mu podařilo už 15. listopadu poprvé otevřít celou 1200 metrů dlouhou hlavní sjezdovku, což bylo podle vedení areálu nejčasnější zahájení lyžařské sezony v české historii.

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