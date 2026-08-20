D1 u Prahy na dvě noci uzavře zatěžovací zkouška mostu. Silničáři radí, kudy jet

Autor: iDNES.cz, ČTK
  9:02
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Demolice první poloviny mostu Šmejkalka na 24. kilometru dálnice D1 (8....

Demolice první poloviny mostu Šmejkalka na 24. kilometru dálnice D1 (8. prosince 2025) | foto: ČTK

Demolice první poloviny mostu Šmejkalka na 24. kilometru dálnice D1 (8....
Demolice první poloviny mostu Šmejkalka na 24. kilometru dálnice D1 (8....
Demolice první poloviny mostu Šmejkalka na 24. kilometru dálnice D1 (8....
Demolice první poloviny mostu Šmejkalka na 24. kilometru dálnice D1 (8....
11 fotografií
Dálnici D1 mezi exity 21 Mirošovice a 29 Chocerady uzavře po obě víkendové noci v obou směrech zatěžovací zkouška mostu Šmejkalka. Uzavírka v noci z pátku na sobotu a ze soboty na neděli potrvá vždy od 20:00 do 08:00.

Na most při zkoušce najede osm plně naložených nákladních vozů, z nichž každý váží 32 tun. „Pro most to znamená, že musí v jeden okamžik unést statickou zátěž 256 tun na jedné polovině své konstrukce,“ uvedl mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Rýdl.

Objízdná trasa povede po silnici I/3 do Benešova a dále po silnici II/110 přes Soběhrdy a Kozmice zpět na dálnici D1 u exitu 34 Ostředek.

Silničáři zvolili noční termín kvůli omezení dopadů na hustý denní provoz a stabilnějším teplotám. „Potřebujeme, aby beton byl v klidu, bez teplotních výkyvů a vibrací z běžného provozu. Jen tak můžeme získat naprosto přesná data,“ dodal Rýdl.

Zanedlouho bude hotovo. Demolice mostu Šmejkalka na D1 jde do finále

Zkouška má ověřit, zda se most pod zatížením chová v souladu s teoretickými modely. Přístroje budou měřit, o kolik milimetrů se most pod zatížením prohne. „Současně monitorujeme teplotu, abychom byli schopni odlišit průhyb daný zatížením od změn vyvolaných teplotou,“ uvedl vedoucí projektu za společnost Strabag stavby Jan Gramblička.

Pokud most při zatěžovací zkoušce obstojí, chce ŘSD v noci z 5. na 6. září převést provoz na dokončenou část Šmejkalky ve směru na Prahu a zahájit přestavbu poloviny mostu ve směru na Brno.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Rekonstrukci nejstaršího dálničního mostu v zemi má na starosti sdružení firem Strabag a Pragoprojekt. Práce za 965 milionů korun bez DPH začaly v červenci 2023, s uvedením do provozu se počítá příští rok.

5. března 2026
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