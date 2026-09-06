Po části mostu Šmejkalka už jezdí auta, celá oprava za miliardu skončí příští rok

Autor: ČTK, iDNES.cz
  12:12aktualizováno  12:12
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Na dálnici D1 začala auta jezdit po opravené polovině mostu Šmejkalka. (6. září...

Na dálnici D1 začala auta jezdit po opravené polovině mostu Šmejkalka. (6. září 2026) | foto: ŘSD

Na dálnici D1 začala auta jezdit po opravené polovině mostu Šmejkalka. (6. září...
Demolice první poloviny mostu Šmejkalka na 24. kilometru dálnice D1 (8....
Demolice první poloviny mostu Šmejkalka na 24. kilometru dálnice D1 (8....
Demolice první poloviny mostu Šmejkalka na 24. kilometru dálnice D1 (8....
18 fotografií
Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) v neděli zprovoznilo opravenou část mostu Šmejkalka na 24. kilometru dálnice D1 ve směru na Prahu. Do konce září bude doprava vedena ve dvou zúžených pruzích v každém směru. Celá oprava téměř za miliardu korun bez DPH má skončit v létě příštího roku, informoval Luděk Hubáček z ŘSD.

První polovinu mostu dokončila stavební firma za rok a čtvrt. „Kompletně jsme odstranili starou nosnou konstrukci včetně betonových dílů o hmotnosti až 50 tun. Zdemolovali jsme také původní pilíře. Vytěžený beton jsme nadrtili na recyklát a částečně ho využili přímo při stavbě,“ uvedl mluvčí ŘSD Jan Rýdl. Na dokončené části mostu je nová železobetonová konstrukce, izolace, odvodnění, svodidla a zcela nový povrch vozovky.

Zanedlouho bude hotovo. Demolice mostu Šmejkalka na D1 jde do finále

Po zprovoznění opravené části mostu stavbaři dokončí středová svodidla a na konci září se přesunou se stavebními stroji na druhou polovinu mostu ve směru na Brno. „Nejprve odstraníme zbývající starou konstrukci a poté se pustíme do hloubkové opravy historického kamenného oblouku, který z původního mostu zachováme a zpevníme,“ doplnil Rýdl.

Nejstarší objekt na D1

Most překlenuje ve výšce 46 metrů Hrusický potok a údolí mezi Senohraby a Turkovicemi. Je nejstarším objektem na D1, postaven byl v letech 1939 až 1949. Pravý oblouk pod jízdními pruhy ve směru na Brno byl vybetonován v roce 1941, levý o pět let později.

Délku stavby ovlivnila druhá světová válka, v jejíž době byly práce přerušeny. Stavbu nosné konstrukce dělníci dokončili po válce. V letech 1973 až 1977 ji upravovali. Most pak byl uveden do provozu při dokončení dálnice D1 z Prahy do Brna. V roce 1991 stavbaři most celkově opravili. Nynější rekonstrukce je největší za celou historii mostu.

Rekonstrukci nejstaršího dálničního mostu v zemi má na starosti sdružení firem Strabag a Pragoprojekt. Práce za 965 milionů korun bez DPH začaly v červenci 2023.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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