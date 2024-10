Mosty, které rozdělují. Historickým středočeským stavbám hrozí demolice

S tím však nesouhlasí odpůrci demolice staveb, kteří podali na ministerstvo návrh na prohlášení mostů kulturními památkami. Současně vyzvali středočeskou hejtmanku Petru Peckovou (STAN), aby bourání zamezila.

„Most v Pátku na Nymbursku, který je ukrytý pod betonovým nánosem, je doslova barokním klenotem; navíc stojí v sousedství kulturní památky Lazarova mlýna. Ve Vlkančicích se jedná o pozoruhodný pískovcový mostek z 18. nebo počátku 19. století, který je v dobrém technickém stavu a je možné ho opravit. V Molitorově se pak nachází zcela atypické přemostění s lomenou klenbou, které má nahradit betonové zatrubnění,“ shrnuje sochař a jeden z autorů zmíněného dopisu Kryštof Hošek.

Klenby, na které se zapomnělo

Klíčovým argumentem při rozhodování o demolici historických spojnic je fakt, že ani jedna není kulturní památkou.

„Stejně jako na mnoho jiných se i na tyto mosty jednoduše zapomnělo. Jsou bez jakéhokoliv monitoringu a evidence Národního památkového ústavu (NPÚ), která by byla podkladem pro návrh na prohlášení kulturní památkou. Místo toho mají být nahrazeny betonovým prefabrikátem. Přitom se jedná o historické technické stavby s vysokou estetickou hodnotou a jejich odstranění by bylo nenávratnou ztrátou,“ domnívá se Hošek.

Návrh na prohlášení mostů kulturními památkami podal Nadační fond Květnický mlýn. Jeho posouzení, které nyní zpracovává NPÚ, by mělo být známé v průběhu října.

Iniciativu podpořily kromě Klubu za starou Prahu i osobnosti z veřejného života, například člen odbojové skupiny bratří Mašínů Josef Mašín, bývalý senátor Martin Mejstřík, politik Matěj Stropnický nebo historik architektury Zdeněk Lukeš.

„Jedná se totiž o jedinečné příklady historické mostní architektury, kterých u nás není mnoho. Zbourat je by bylo barbarství, jistě se dá najít jiná varianta, jak můstky ponechat a opravit,“ nabádá Lukeš.

Historický most v Molitorově

Zcela jinou optikou hledí na odkaz řemeslných dovedností předků krajští cestáři, kteří mosty spravují.

„Domníváme se, že se nejedná o objekty, které by si zasloužily památkovou ochranu, ale o standardní konstrukce své doby. V regionu je více než 1 850 mostů, o které se staráme, a rekonstruovat všechny historické by kraj stálo nemalé částky. Zařazení mostů v Pátku a v Molitorově mezi kulturní památky by navíc způsobilo, že bychom museli zastavit projekční práce těsně před jejich dokončením, a tím pádem by se jednalo o nehospodárné nakládání s veřejnými financemi,“ oponuje mluvčí Krajské správy a údržby silnic Petra Kučerová.

S tím však sochař Hošek razantně nesouhlasí. „Posuzovat památkovou, estetickou a historickou hodnotu těchto staveb není přece v kompetenci cestářů, to náleží památkářům. A jakou hodnotu má vlastně ztráta kulturní památky? Lze ji vůbec porovnat se zmařenou investicí?“ ptá se řečnicky Hošek.

Starosta: Hlavní je bezpečnost

Starosta Pátku na Nymbursku upozorňuje na žalostný stav mostu, který je jedinou spojnicí dvou částí vesnice, již řadu let. I proto se jeho demolici nebrání.

„Od povodní v roce 2013 spadá most do nejvyšší kategorie veřejného ohrožení s nutností urgentní opravy. Ochrana obyvatel převažuje nad jeho architektonickým přínosem, a preferujeme tak jeho zbourání,“ říká starosta Pátku Jiří Bulušek.

Podle hejtmanky Peckové se Středočeský kraj opravami mostů zabývá koncepčně a cestáři by při projektech měli vždy zohledňovat jejich historickou hodnotu.

Zmíněný dopis však obdržela od iniciátorů kritiků zbourání tří historických přemostění až těsně před posledním zasedáním krajského zastupitelstva, které se konalo na začátku září. Zabývat se jím tedy bude až nově složené zastupitelstvo v příštím volebním období.

„Do oprav mostů v majetku kraje je určitě potřeba investovat a samozřejmě přitom musíme respektovat jejich historickou a krajinotvornou hodnotu. Mimochodem už jeden kamenný most v Květnici jsme takto nedávno zachránili před demolicí,“ upozornila Pecková.

Vedení hejtmanství podle ní navíc uložilo radnímu pro kulturu Václavu Švendovi (Spojenci), aby zajistil propojení informací mezi katalogem památek a krajským seznamem oprav mostů.

Kromě toho letos v létě provedli památkáři rozsáhlý průzkum mostů ve vlastnictví Středočeského kraje, na jehož základě by měl vzniknout nový seznam staveb, které si zaslouží památkovou péči.