Policie prověřuje týrání koček v oboře u Prahy. Video ukázalo mučení v pasti i střelbu

Na případ možného týrání upozornil ve středu server Aktu.cz. Podle něj v oboře Březka dochází k brutálními týrání zvířat. Server současně uvedl, že jej má mít na svědomí tamní šéf Libor Beníček.

Zároveň také zveřejnil záběry, na kterých pracovník zaběhnuté kočky do nastražené pasti, odkud není úniku, nejdříve píchá klackem. Poté je zbraní nemilosrdně zastřelí. Na mučení zvířat chycených do pasti se podle serveru podílí i jeho spolupracovník dělník Václav Žáček.

Redakce iDNES.cz o vyjádření požádala samotného Beníčka. „Byl jsem podat vysvětlení na policii. Z jejich strany probíhá prověřování, které je neveřejné, takže vám nemohu odpovídat,“ odvětil. Podobně reagoval i na dotazy, zda rezignuje či svého činu lituje.

Přitom při konfrontaci s redaktorem serveru Aktu.cz se bránil tím, že se snažil kočky dostat pomocí klacku ven. „Proč bych je dostával z pasti ven a pak je střílel,“ zapíral správce obory. „Tady žádné píchání klackem neproběhlo,“ tvrdil.

Hrozí až šest let za mřížemi

Mluvčí středočeské policie Barbora Schneeweissová pro iDNES.cz uvedla, že ve středu policie zaznamenala videozáznam, který se začal šířit na sociálních sítích. „Z tohoto důvodu jsme na celou věc reagovali a z moci úřední jsme se případem začali zabývat. Ještě ten samý den jsme zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zločinu týrání zvířat,“ řekla Schneeweissová.

Podotkla, že v současné době policisté na případu pracují, mimo jiné zajišťují výslechy a důkazní materiál. „Co se týče obecně týrání zvířat, tak podle trestního zákoníku tady by mohl pachateli hrozit až šestiletý trest odnětí svobody. Vše je nyní v prvotní fázi prověřování,“ dodala policejní mluvčí.

Policie současně spolupracuje s Státní veterinární správou. Mluvčí Petr Vorlíček pro iDNES.cz řekl, že se k nim dostal podnět. „Viděli jsme video, které zobrazuje střílení koček a další záležitosti. Vzali jsme to jako podnět a začali situaci prověřovat,“ sdělil s tím, že by měla správa a policie vyrazit na společnou kontrolu.

„Tím, že to prověřuje policie, tak jsem součinní, ale primárně je to na nich. Vedou řízení,“ doplnil Vorlíček. Podle něj by na kontrolu mělo dojít v nejbližších dnech.

„Odlov koček zastaven“

Obora spadá pod Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, potažmo ministerstvo zemědělství. „Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti odsuzuje jakékoliv jednání, které je spojeno s týráním domácích zvířat či volně žijících živočichů. Celou záležitost nyní prošetřují orgány činné v trestním řízení, kterým poskytujeme plnou součinnost a v případě zjištění a prokázaní pochybení vyvodí adekvátní důsledky,“ uvedl ústav.

„V tuto chvíli je v oboře Březka jakýkoliv odlov koček ve sklopcích zastaven, další opatření budou následovat dle vývoje šetření,“ stojí dále v prohlášení.

Ministerstvo zemědělství pro iDNES.cz v pátek uvedlo, že téměř okamžitě byl ministr zemědělství Marek Výborný i další pracovníci ministerstva v kontaktu se Státní veterinární správou a ředitelem Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti.

„Státní veterinární správa i Výzkumný ústav poskytují součinnost policii a probíhá vyšetřování na místě. Rozhodně nestrpíme jakékoli týrání zvířat a špatné zacházení s nimi. Pan Libor Beníček byl přeřazen na jinou pracovní pozici, podle výsledků vyšetřování vyvodíme další adekvátní důsledky,“ řekla mluvčí resortu Tereza Kubálková.

Současně podotkla, že ministr je nyní v zahraničí, ale o celé věci je informován. „Hned po svém návratu se sejde s ředitelem VÚLHM Vítem Šrámkem a budou řešit další postup. Stejně tak se sejde i s ústředním ředitelem Státní veterinární správy Zbyňkem Semerádem, aby řešili další postup a možné preventivní kroky,“ dodala Kubálková.