Zemřel hrdina vítězného dokumentu z Varů, policie ho našla v rybníce u Prahy

„V 8:30 jsme přijali oznámení o nálezu mrtvého muže ve vodě,“ sdělila policejní mluvčí dopoledne. Později uvedla, že muž byl ročník 1963, policie jeho totožnost zná, ale zveřejňovat ji nebude.

Na místě zasahovali policejní potápěči. Zda se muž dostal do vody například nešťastnou náhodou, zatím není jasné, policisté prověřují všechny okolnosti.

Podle zdroje iDNES.cz je utonulým mužem František Klišík, protagonista dokumentu Raději zešílet v divočině, přičemž o jeho smrti se mluví i v šumavských Volarech. Klišíkovi, který byl v 80. letech aktivní v jihočeském disentu, bylo 62 let.

Jeho úmrtí potvrdil i autor stejnojmenné knižní předlohy filmu Aleš Palán. Vpodvečer na facebooku zveřejnil fotografii, na které Klišík odchází. Doplnil ji zkratkou RIP, která v angličtině zastupuje slova „odpočívej v pokoji“.

O Klišíkově úmrtí píše i fotograf Jan Šibík. „Nemohu tomu uvěřit! Šílená zpráva. Zemřel Franta Klišík. Včera jsem měl ohromnou radost, že vyhráli hlavní cenu ve Varech a dnes už je jen brácha,“ uvedl na facebooku.

Zmiňovaný snímek získal v sobotu hlavní cenu filmového festivalu v Karlových Varech. Vypráví o dvou bratrech, kteří hospodaří na šumavské samotě.

Samorostlé bratry Klišíkovy objevil právě Palán a zařadil je mezi moderní poustevníky své knihy. Když se před čtyřmi lety rozhodl slovenský režisér Miro Remo Palánův námět zfilmovat, vybral si z řady hrdinů právě tuto dvojici.

František, který přišel o jednu ruku při práci na pile, působí v dokumentu z dvojice jako ten hovornější. S bratrem Ondřejem se ve filmu neustále hašteří a kritizuje jeho vztah k alkoholu. Recituje zde taktéž své vlastní básně.

Klišík se narodil 3. května 1963 v Prachaticích. Jeho rodiče byli Slováci z Rumunska, kteří vyrostli v Sedmihradsku a do Československa se přistěhovali během poválečného osidlování pohraničí po vyhnání Němců. Stögrova Huť se po odchodu Němců stala osadou s pár domy, kde žije jen několik stálých obyvatel.

František se stejně jako jeho bratr Ondřej vyučil zedníkem a po vojně odešel pracovat do panelárny na pražském Zahradním Městě. V Praze žil v komunitě „mániček“, poznával autory disentu, spisovatele Egona Bondyho či kapelu The Plastic People of the Universe.

Na Šumavu se vrátil v roce 1987 a koncem 80. let byl aktivní v disidentském Hnutí za občanskou svobodu. Po listopadové revoluci v roce 1989 pomáhal zakládat Občanská fóra ve městech a vesnicích regionu, politiku ale brzy opustil. Se sedmi třídami základní školy se na veřejnou funkci necítil, řekl. Ve Stögrově Huti pak spolu s bratrem pořádal občasné koncerty a výstavy.