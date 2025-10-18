V Mšenu na Mělnicku zemřel řidič. Nejspíš se vyhýbal zvěři

„Řidič osobního auta zřejmě v úmyslu vyhnout se zvěři strhnul řízení, skončil s vozidlem mimo vozovku, bohužel utrpěl zranění neslučitelná se životem. Ve vozidle seděli další dva spolujezdci,“ řekla mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková.
U řidiče bude nařízená soudní pitva. Havárie se stala poblíž železniční trati, kde byl proto do 01:00 zastaven provoz, doplnila mluvčí.
„Jednu osobu jsme letecky transportovali se středně těžkým zraněním do Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a další osoba jela do nemocnice k dovyšetření,“ řekl mluvčí záchranné služby Marek Hylebrant.