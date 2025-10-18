V Mšenu na Mělnicku zemřel řidič. Nejspíš se vyhýbal zvěři

Autor: ČTK, iDNES.cz
  8:42aktualizováno  8:42
Při havárii osobního auta v Mšenu na Mělnicku zemřel v pátek večer řidič osobního auta. V autě cestovali další dva lidé, utrpěli středně těžké a lehké zranění. Vyplývá to z informací policie a záchranné služby. Nehoda byla hlášena ve 21:15.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ZZSSČK

„Řidič osobního auta zřejmě v úmyslu vyhnout se zvěři strhnul řízení, skončil s vozidlem mimo vozovku, bohužel utrpěl zranění neslučitelná se životem. Ve vozidle seděli další dva spolujezdci,“ řekla mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková.

U řidiče bude nařízená soudní pitva. Havárie se stala poblíž železniční trati, kde byl proto do 01:00 zastaven provoz, doplnila mluvčí.

Dva lidé zemřeli po srážce vlaku a osobního auta u Mšena. Provoz na trati stál

„Jednu osobu jsme letecky transportovali se středně těžkým zraněním do Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a další osoba jela do nemocnice k dovyšetření,“ řekl mluvčí záchranné služby Marek Hylebrant.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Znáte slavné hlášky z oblíbených pohádek? Otestujte se

Bylo, nebylo... Na světě se objevil malý kvíz. Otestujte své znalosti hlášek z oblíbených pohádek a zjistěte, jestli jste moudrým rádcem, nebo jen obyčejným tovaryšem. Kvíz vás provede největšími...

Dejte hlas své favoritce! Tramvaj 15T slaví patnáct let v Praze. Který polep jí sluší nejvíc?

Přesně před 15 lety se na pražské koleje poprvé vydala tramvaj, která změnila městskou dopravu. Nízkopodlažní a tichá Škoda 15T ForCity se 5. října 2010 slavnostně představila ve smyčce Florenc – a...

Signal Festival 2025 rozzáří Prahu. Máme 5 tipů, co letos nevynechat na největší show světla

Prahu už brzy rozzáří třináctý ročník Signal Festivalu, největší přehlídky digitálního a kreativního umění v Česku. Od 16. do 19. října oživí město desítky světelných instalací, projekcí a...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Nabourali formuli 1 na dálnici. Kdo to zaplatí? Odpovědi má policie i pojišťovna

Zkuste si představit jistě reálnou situaci. Na křižovatce nedobrzdíte a narazíte zezadu do auta před vámi. Jistě nepříjemné, jste jasným viníkem nehody. Případné opravy zaplatí vaše povinné ručení....

GALERIE: Tisíce autíček, panenek i legendární Tatra 138! Neuvěříte, co všechno ukrývá zámek na Vysočině

Jedinečná expozice autíček a starých hraček soukromého sběratele Radka Bukovského slaví! Už 10 let ji totiž všichni velcí i malí fandové mohou vídat na zámku Příseka na Vysočině, kde v roce 2015...

Huawei představuje vylepšené řešení AI WAN s architekturou zaměřenou na AI, které podpoří růst operátorů

18. října 2025  10:38

V Kralupech nad Vltavou vznikne nová služebna městské policie

V Kralupech nad Vltavou vznikne v městské budově v Lutovítově ulici služebna městské policie. Nahradí současnou, která je v Hálkově ulici a nevyhovuje. Hotovo...

18. října 2025  8:55,  aktualizováno  8:55

RoboUP představuje před spuštěním na Kickstarteru robotickou sekačku Raccoon 2 SE – chytrou sekačku za cenu benzínové

18. října 2025  10:26

TCL představuje tým sportovních ambasadorů TCL EU pro zimní olympijské hry Milán Cortina 2026

18. října 2025  10:10

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Gerbera začíná éru koncertů, plesů a tance. Noví provozovatelé ji rok opravovali

Kulturní dům v centru Českých Budějovic je na prahu nové éry, provozovatelé do modernizace sálů i restaurace investovali miliony korun. Prostory mají pronajaté na osm let. Kromě koncertů je chtějí...

18. října 2025  10:02,  aktualizováno  10:02

Cyklotrasa propojí Jižní Svahy s centrem Zlína, zvýší dopravní bezpečnost

Město Zlín začíná stavět další část cyklotrasy, která propojí centrum se sídlištěm Jižním Svahy. Povede od tamní budovy Univerzity Tomáše Bati k 1. segmentu v Okružní ulici.

18. října 2025  9:52,  aktualizováno  9:52

Plzeň opravuje vodní nádrž v Červeném Hrádku a sousední hřiště za 20 mil. Kč

Plzeň zahájila opravu vodní nádrže v Červeném Hrádku a rekonstrukci sousedního hřiště. Stavba za více než 20 milionů korun, na níž se šesti miliony podílí...

18. října 2025  8:15,  aktualizováno  8:15

V Krkonoších se hlásí zima. Na Sněžce je sníh a pocitově minus 14 stupňů

Očekávané ochlazení v sobotu přineslo do nejvyšších míst Krkonoš sněžení. Sníh se ráno držel na Sněžce, kde byly minus čtyři stupně Celsia. Pocitová teplota ale byla vlivem silného větru nižší, minus...

18. října 2025  9:42

Karlovarské lázeňské lesy vybudovaly čtyři nové tůně, celkem jich mají 40

Lázeňské lesy a parky Karlovy Vary (LLPKV) zřídily letos s pomocí dotací z Národního plánu obnovy čtyři nové tůně, které zadržují vodu v krajině. Náklady na...

18. října 2025,  aktualizováno 

Muzeum si k výročí nadělilo expozici. Ukazuje Humpolecko v 19. století

Unikátní horácký kožich či sto let staré modely venkovských chalup. To jsou některé z perel právě otevřené nové expozice v Humpolci. Tu nadělilo jako dárek návštěvníkům i samo sobě humpolecké Muzeum...

18. října 2025  9:22,  aktualizováno  9:22

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Liberec zdarma poskytne majitelům domů či zahrádek dalších 1000 kompostérů

Liberec získá dalších 1000 zahradních kompostérů, které zdarma poskytne majitelům rodinných domů či zahrádek. Ve městě také přibude 250 větších nádob na...

18. října 2025  7:25,  aktualizováno  7:25

Opustil řád dominikánů, aby mohl psát o ukrajinských partyzánech

Pavel Veselský vystudoval v Plzni na Západočeské univerzitě archeologii, ale u vykopávek ho nenajdete. Muž pocházející z Litoměřic se stal v Plzni věřícím a vstoupil k dominikánům – v řádu byl do...

18. října 2025  8:52,  aktualizováno  8:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.