Mural v Modřanech musel zmizet, lidé se divili. Autor tam teď nakreslil nový

Na opěrné zdi v ulici Československého exilu na Praze 12 vznikl nový mural od streetartového umělce Chemise. Dílo s názvem Československý exil připomíná tři vlny nucených odchodů z vlasti ve 20. století. Nahradilo předchozí malbu téhož autora, která musela být v loňském roce odstraněna kvůli technickým úpravám zdi. Malbu má v příštích týdnech doplnit ještě výtvarník Jan Dyntera.
foto: Vojtěch Kos - starosta Prahy 12

Nová malba v Modřanech nahradila známé dílo Muž se lvem a orlem, které na stejném místě vytvořil umělec Dmitrij Proškin, známý jako Chemis, v roce 2012.

To zmizelo v červnu 2025 během technické údržby opěrných a protihlukových stěn. Podle mluvčí TSK Barbory Liškové byly stavební zásahy nezbytné a vedly k poškození původní malby, kterou nebylo možné zachovat.

Odstranění původního muralu však vyvolalo mezi místními obyvateli ohlasy.

„Historicky k tomu graffiti byl vztah lidí z okolí, tak jsme kontaktovali pana ředitele Hájka z TSK. Organizace pak kontaktovala původního autora Chemise a domluvili se s ním, že tam nějaké nové dílo vznikne,“ uvedl pro iDNES.cz starosta Prahy 12 Vojtěch Kos.

Dílo nazvané Československý exil tematicky navazuje na název ulice a připomíná osudy lidí, kteří byli nuceni opustit svou vlast. Podle Chemise navíc téma zůstává aktuální i v současnosti.

Vznik nového díla byl tak výsledkem dohody mezi autorem a Technickou správou komunikací (TSK).

„S autorem jsme vedli dialog, ze kterého vzešel současný koncept. Výsledné téma se přímo vztahuje k samotnému názvu ulice, tedy k exilu. Umělec toto historicky a lidsky silné téma zpracoval svým typickým vizuálním stylem,“ uvedla Lišková.

„Tři postavy znázorňují tři vlny nucených odchodů. Před nacismem, po nástupu komunistického režimu a po sovětské invazi 1968,“ popsal autor na Instagramu. Podle něj malba zachycuje moment rozhodnutí útěku do neznáma, mnohdy rozdělující rodiny a následné složité postavení a vazby lidí co odešli s těmi, kteří zůstali.

Nový mural ale není konečnou podobou celé stěny. „Ještě to bude doplněné výmalbou šifry od výtvarníka pana Dyntery,“ řekl Kos. Také na sociálních sítích uvedl, že navíc i dílo Jana Dyntery bude ukrývat šifru se vztahem k československému exilu.

Podle Liškové se bude jednat o jednoduchou grafiku a estetickou úpravu, aby byl celkový vizuální dojem z této lokality kompletní a harmonický.

chemisgraffiti

Československý exil, tři postavy znázorňují tři vlny nucených odchodů. Před nacismem, po nástupu komunistického režimu a po sovětské invazi 1968. Moment rozhodnutí útěku do neznáma, mnohdy rozdělující rodiny a následné složité postavení a vazby lidí co odešli s těmi, kteří zůstali.
Malba sice znázorňuje historii, ale nucené migrace z politických a válečných důvodů zůstávají aktuálním tématem i v současnosti. Velmi doporučuji podcast Příběhy 20.století, kde si můžete svědectví z těchto dob poslechnout.

22. května 2026 v 14:36, příspěvek archivován: 29. května 2026 v 13:32
