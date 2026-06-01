Nová malba v Modřanech nahradila známé dílo Muž se lvem a orlem, které na stejném místě vytvořil umělec Dmitrij Proškin, známý jako Chemis, v roce 2012.
To zmizelo v červnu 2025 během technické údržby opěrných a protihlukových stěn. Podle mluvčí TSK Barbory Liškové byly stavební zásahy nezbytné a vedly k poškození původní malby, kterou nebylo možné zachovat.
|
Liška, plody a květiny. Autor slavného děvčátka s hračkami tvoří v Nuslích nový mural
Odstranění původního muralu však vyvolalo mezi místními obyvateli ohlasy.
„Historicky k tomu graffiti byl vztah lidí z okolí, tak jsme kontaktovali pana ředitele Hájka z TSK. Organizace pak kontaktovala původního autora Chemise a domluvili se s ním, že tam nějaké nové dílo vznikne,“ uvedl pro iDNES.cz starosta Prahy 12 Vojtěch Kos.
Dílo nazvané Československý exil tematicky navazuje na název ulice a připomíná osudy lidí, kteří byli nuceni opustit svou vlast. Podle Chemise navíc téma zůstává aktuální i v současnosti.
|
Dívka na ramenou lékaře. Nástěnná malba ukazuje válečné útrapy i pomoc obětem
Vznik nového díla byl tak výsledkem dohody mezi autorem a Technickou správou komunikací (TSK).
„S autorem jsme vedli dialog, ze kterého vzešel současný koncept. Výsledné téma se přímo vztahuje k samotnému názvu ulice, tedy k exilu. Umělec toto historicky a lidsky silné téma zpracoval svým typickým vizuálním stylem,“ uvedla Lišková.
„Tři postavy znázorňují tři vlny nucených odchodů. Před nacismem, po nástupu komunistického režimu a po sovětské invazi 1968,“ popsal autor na Instagramu. Podle něj malba zachycuje moment rozhodnutí útěku do neznáma, mnohdy rozdělující rodiny a následné složité postavení a vazby lidí co odešli s těmi, kteří zůstali.
|
Největší český mural je hotový. Propojil průmysl a historii města
Nový mural ale není konečnou podobou celé stěny. „Ještě to bude doplněné výmalbou šifry od výtvarníka pana Dyntery,“ řekl Kos. Také na sociálních sítích uvedl, že navíc i dílo Jana Dyntery bude ukrývat šifru se vztahem k československému exilu.
Podle Liškové se bude jednat o jednoduchou grafiku a estetickou úpravu, aby byl celkový vizuální dojem z této lokality kompletní a harmonický.