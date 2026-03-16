„Policisté z místního oddělení Nusle a pohotovostní motorizované jednotky okamžitě vyrazili na místo, kde již zkolabovanému muži jeho kamarádi poskytovali první pomoc. Při záchraně svědci využili i automatizovaného externího defibrilátoru, který byl umístěn u tenisových kurtů,“ popsala situaci mluvčí pražských policistů Eva Kropáčová.
Dodala, že po příjezdu na místo policisté v resuscitaci vystřídali dosavadní zachránce. Po chvíli začal muž reagovat na podněty a dýchat. Muže si posléze převzal do péče zdravotnický tým.
|
„Tímto bychom chtěli moc poděkovat jeho kamarádů a všem ostatním, kteří se podíleli na poskytování první pomoci a muži tak zachránili život,“ poděkovala Kropáčová v tiskové zprávě.