„Dopravní policisté z Prahy 3 v rámci výkonu služby zastavili řidiče motorového vozidla, který v místě s nejvyšší dovolenou rychlostí 50 km/h jel rychlostí přesahující 65 km/h. Při projednávání přestupku řidič hlídce uvedl, že si zapomněl veškeré doklady, a bez mrknutí oka nadiktoval údaje svého bratra v domnění, že mu to projde,“ napsal na policejní web mluvčí Jan Rybanský.
|
Muž vybodoval svého bratra, vydával se za něj při silničních kontrolách
Dodal, že vzápětí policie porovnala tvář muže s tváří v evidenci řidičů a došla k závěru, že se nejedná o stejnou osobu.
„Řidič se hájil tím, že od posledního focení výrazně zhubl, ani to však neprošlo, a tak musel s pravdou ven,“ dodal Rybanský.
Podle policie tak činil, protože má až do března příštího roku platný zákaz řízení. Rovněž odmítl test na přítomnost drog. K incidentu došlo 29. ledna dopoledne, a policie se jím nyní zabývá jako možným mařením výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, za kterýžto v případě odsouzení hrozí až dvouletý trest.